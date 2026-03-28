Известный российский пропагандист «сломался» и призвал договариваться с Украиной 6 28.03.2026, 9:51

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Григорий Кубатьян

Еще один «рупор Кремля» выступил с антивоенным заявлением.

На 5-м году войны в рядах Z-патриотов наметился очевидный слом. Они осознали, что войну против Украины уже не получится выиграть, и начали публично призывать Кремль к ее завершению. Показательным стал пост Z-военкора из прокремлевской газеты «Комсомольская правда» Григория Кубатьяна. Он его опубликовал вечером 27 марта в Telegram, передает Dialog.UA.

Z-военкор заявил об отсутствии единого мнения во властной верхушке по поводу так называемой «СВО». Часть «элит» зарабатывают на войне и желают ее продолжения, часть несет убытки и хочет скорее договориться о мире. И обе думают исключительно о своих интересах. А тем временем, отметил Кубатьян, Украина вполне успешно жжет дронами стратегические предприятия РФ.

«Наверное, переговоры нужны. Войну нужно выигрывать или прекращать, чтобы сохранить жизни людей. За минувшие четыре года выиграть мы не смогли или не захотели. Значит придется договариваться. Бесконечно вести боевые действия невозможно», - написал пропагандист.

Он констатировал, что боевой дух армии и российского общества за четыре года бессмысленной «мясорубки» сдулся. Кубатьян также усомнился в том, что план Кремля и далее затягивать войну, ожидая краха Украины и всего Запада, закончится хорошо для РФ.

Ранее сообщалось, что Z-блогер Подоляка неожиданно признал превосходство и талант ВСУ.

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