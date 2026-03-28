В Беларуси выпустили «профилактические» молоко и кефир

В Беларуси выпустили «профилактические» молоко и кефир6
- 28.03.2026, 10:01
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Они призваны защитить от телефонных мошенников.
В Минске выпустили молоко и кефир «заряженные» на защиту от телефонных аферистов, пишет «Зеркало».
Предупреждения о методах работы мошенников разместили на этикетках продукции компании «Молочный мир».
Сообщения разместили на бутылках молока и кефира.
Как пояснили в УВД Гродненского облисполкома, которое выступило инициатором акции, «такие товары повседневного спроса позволяют эффективно привлечь внимание широкой аудитории к актуальной проблеме».
«Подобный опыт уже внедрялся в прошлом году и получил положительный отклик у пользователей соцсетей», — рассказали в милиции Гродненской области.