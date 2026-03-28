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Трамп заявил, что «Куба — следующая»

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  • 28.03.2026, 11:02
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Трамп заявил, что «Куба — следующая»
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США намекнул на использование «великой армии» против режима на острове.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Куба следующая», во время выступления на инвестиционном форуме в Майами 27 марта, где он высоко оценил успехи американских военных в Венесуэле и Иране, пишет Reuters.

— Я создал эту великую армию. Я сказал: «Вам никогда не придется ее использовать». Но иногда приходится. И Куба следующая, кстати, — заявил Трамп.

Американский лидер не уточнил свои планы на «Остров свободы». Ранее он неоднократно заявлял, что, по его мнению, правительство в Гаване находится на грани краха из-за серьезного экономического кризиса в стране.

В последние недели члены администрации Трампа начали переговоры с некоторыми представителями кубинского руководства. Сам же президент США намекал на возможность применения силы.

Экономика Кубы сильно пострадала от перебоев с импортом нефти, от которого зависит работа электростанций и транспорта. До операции США по захвату Николаса Мадуро в январе Венесуэла обеспечивала большую часть потребностей Кубы в нефти, но новое правительство Каракаса под давлением Вашингтона прекратило эти поставки.

Ранее в марте Трамп заявил, что Куба может стать объектом «дружественного захвата», добавив: «Это может быть и недружественный захват».

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