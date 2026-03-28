Глава Минкульта «рекомендовал» белорусам сменить дресс-код 39 28.03.2026, 11:22

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Лукашенковский чиновник оскорбил посетителей театров.

Министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий в эфире телеканала ОНТ заявил, что в белорусских гостеатрах могут ввести дресс-код для зрителей. По его словам, таким образом посетители будут выражать уважение к театральным актерам, пишет «Телеграф».

«Люди должны понимать, что поход в театр – сродни празднику. Очень много народа трудится, чтобы создать этот праздник для зрителя – это во-первых. Во-вторых, это, наверное, будет выражением отношения к труду этих людей», — сообщил Руслан Чернецкий.

Впрочем, по словам чиновника, насильно вводить дресс-код — «дело неблагодарное».

«Конечно, насильно вводить дресс-код — дело неблагодарное. Каждый зритель должен понимать, куда он приходит — это совершенно точно», — пояснил он.

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