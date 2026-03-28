СМИ: Израиль нацелился на ядерную программу Ирана 28.03.2026, 11:26

2,020

Нанесена серия ударов по важным объектам.

Удар рядом с АЭС Бушер усилил тревогу вокруг иранской ядерной программы. Власти Ирана и МАГАТЭ предупреждают о риске радиологического инцидента.

Иран сообщил, что в ночь на субботу ракета упала рядом с атомной электростанцией в Бушере. Власти заявили, что сам объект не пострадал. При этом они подчеркнули, что прямое попадание может вызвать серьезную ядерную аварию и повлиять на весь регион. По данным СМИ, это уже третья атака вблизи станции, которая остается единственным действующим ядерным реактором в стране, пишет cursorinfo.co.il.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал стороны к сдержанности на фоне последних ударов Израиля по иранской ядерной инфраструктуре. Агентство сообщило, что Иран уведомил его об атаках рядом с Бушером, на объекте тяжелой воды и на предприятии по производству урана. Специалисты не зафиксировали утечек радиации и не обнаружили повреждений станции. Однако Гросси предупредил, что в случае удара по реактору может произойти значительное радиологическое событие.

По сообщениям, израильские ВВС также нанесли удары по ядерному объекту в Араке. Целью стал завод тяжелой воды. Еще одной целью стало предприятие по производству так называемого «желтого кека» в Йезде. Этот объект уже атаковали ранее в рамках операции «Народ как лев». После этого Иран пытался восстановить его работу, поэтому удары повторили.

В Армии обороны Израиля заявили, что не позволят иранскому режиму продвигать ядерную программу, которую считают угрозой для Израиля и всего мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com