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Белоруска купила джинсы в Mark Formelle, но в кармане ее ждал сюрприз

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  • 28.03.2026, 16:24
  • 23,314
Белоруска купила джинсы в Mark Formelle, но в кармане ее ждал сюрприз

Обнаружилась загадочная записка на китайском языке.

Пользовательница Threads с ником mashaosharina недавно приобрела джинсы от белорусского производителя Mark Formelle. Впрочем, новый предмет одежды наверняка не стал бы поводом для рассказа о нем в соцсетях, если бы не одна деталь, которая поразила покупательницу, пишет «Зеркало».

«Купили джинсы ребенку [от Mark Formelle], нашли в кармане записку. Как такое возможно?» — поинтересовалась mashaosharina.

В комментариях подсказали, что одежда белорусского бренда «давно в Китае отшивается». Однако некоторые люди удивились так же, как и автор публикации.

«Может меряли китайцы и по невнимательности засунули в карман список продуктов?»

«Боже, как я орнула, я думала, они в Беларуси все шьют».

«Это знак, что надо учить китайский, сейчас очень перспективно!»

«Хутчэй за ўсё напісалі інструкцыю па пранню, каб потым ушылі ў джынсы, але цікава выйшла».

«Это прощальное письмо белорусскому легпрому у от китайских товарищей».

Часть людей, вооружившись то ли онлайн-переводчиками, то ли своими знаниями, разгадали таинственные письмена. Оказалось, на листке по-китайски записаны номера моделей вместе с названиями моделей одежды и обуви, а также их количеством.

«Это перечень товара, там написано черные, белые, розовые штаны и количество штук. И еще, видимо, серийный номер», — заметил некто с ником harbaby_store.

На самом сайте Mark Formelle о пошиве в Китае информации нет. «21 собственная фабрика, расположенная в Беларуси, Узбекистане и Турции», — утверждает производитель.

Впрочем, различные белорусские бизнесы на самом деле заказывают партии своего товара в Китае. Эту страну для сотрудничества в первую очередь выбирают из экономических соображений, рассказывал изданию Office Life Сергей Завадский, директор компании China4biz, помогающей белорусскому бизнесу искать партнеров в Китае.

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