Белоруска купила джинсы в Mark Formelle, но в кармане ее ждал сюрприз

Белоруска купила джинсы в Mark Formelle, но в кармане ее ждал сюрприз18
- 28.03.2026, 16:24
- 23,314
Обнаружилась загадочная записка на китайском языке.
Пользовательница Threads с ником mashaosharina недавно приобрела джинсы от белорусского производителя Mark Formelle. Впрочем, новый предмет одежды наверняка не стал бы поводом для рассказа о нем в соцсетях, если бы не одна деталь, которая поразила покупательницу, пишет «Зеркало».
«Купили джинсы ребенку [от Mark Formelle], нашли в кармане записку. Как такое возможно?» — поинтересовалась mashaosharina.
В комментариях подсказали, что одежда белорусского бренда «давно в Китае отшивается». Однако некоторые люди удивились так же, как и автор публикации.
«Может меряли китайцы и по невнимательности засунули в карман список продуктов?»
«Боже, как я орнула, я думала, они в Беларуси все шьют».
«Это знак, что надо учить китайский, сейчас очень перспективно!»
«Хутчэй за ўсё напісалі інструкцыю па пранню, каб потым ушылі ў джынсы, але цікава выйшла».
«Это прощальное письмо белорусскому легпрому у от китайских товарищей».
Часть людей, вооружившись то ли онлайн-переводчиками, то ли своими знаниями, разгадали таинственные письмена. Оказалось, на листке по-китайски записаны номера моделей вместе с названиями моделей одежды и обуви, а также их количеством.
«Это перечень товара, там написано черные, белые, розовые штаны и количество штук. И еще, видимо, серийный номер», — заметил некто с ником harbaby_store.
На самом сайте Mark Formelle о пошиве в Китае информации нет. «21 собственная фабрика, расположенная в Беларуси, Узбекистане и Турции», — утверждает производитель.
Впрочем, различные белорусские бизнесы на самом деле заказывают партии своего товара в Китае. Эту страну для сотрудничества в первую очередь выбирают из экономических соображений, рассказывал изданию Office Life Сергей Завадский, директор компании China4biz, помогающей белорусскому бизнесу искать партнеров в Китае.