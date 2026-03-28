В России «ветераны СВО» начали собираться в банды нового типа 24 28.03.2026, 18:29

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Власти не знают, как справиться со всплеском организованной преступности.

Вернувшиеся с войны в Украине россияне все чаще оказываются фигурантами уголовных дел. Немногие из них могут найти место в гражданской жизни, а работа на гражданке приносит значительно меньший доход, чем выплаты по армейскому контракту. Некоторые становятся преступниками - учитывая, что среди мобилизованных были и люди с судимостями. Угроза лишения свободы не пугает таких ветеранов: находясь под уголовным преследованием, они могут подписать новый контракт с Минобороны РФ и вернуться на фронт, сообщает «Немецкая волна».

Подозреваемые в убийствах - граждане РФ, участники войны в Украине

Одним из самых громких случаев с участием ветеранов «СВО» стало убийство криптотрейдера Романа Новака и его жены в 2025 году. Их выманили на виллу в ОАЭ под предлогом встречи с инвесторами, пытали и требовали раскрыть пароли от криптокошельков. Предположительно, ничего не найдя, преступники убили супругов и закопали их тела в пустыне. В расследовании фигурируют трое обвиняемых. По данным издания «Фонтанка», это бывший оперативник уголовного розыска и два участника войны в Украине - Константин Шахта, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин.

Еще один случай произошел в Таиланде в январе 2026 года. Российский криптотрейдер Михаил Емельянов был приглашен на встречу; до исчезновения на его телефоне сохранились сообщения с требованием вернуть более 120 000 долларов. Емельянов отправился на встречу на мопеде, после чего долгое время не выходил на связь с близкими. В ходе поисков полиция обнаружила расчлененные останки, закопанные в пяти местах возле Паттайи. В преступлении обвиняются два гражданина РФ, сбежавшие с войны в Украине. Камеры зафиксировали подозреваемых на мотоцикле, на котором могли перевозить останки криптотрейдера.

Ветераны «СВО» - обладают боевыми навыками и стремятся самоорганизоваться

Опасность, которую представляют собой вернувшиеся с войны россияне, обсуждали эксперты на состоявшейся в середине марта онлайн-конференции Немецкого общества Сахарова. Исследователь Z-идеологии и автор телеграм-канала «На Zzzzzападном фронте без перемен» Иван Филиппов отмечает, что такие ветераны могут представлять угрозу обществу из-за навыков самоорганизации и боевого опыта. «Речь не просто о появлении преступных сообществ и группировок нового типа. Они владеют не только стрелковым оружием, но и навыками использования беспилотников», - поясняет Филиппов. Он также сомневается, что многие из ветеранов войны в Украине смогут сохранить на гражданке прежний уровень дохода - около 200 тысяч рублей в месяц. По его словам, ветераны умеют мастерить смертоносные устройства из подручных материалов, обладают неучтенным трофейным оружием, а их «персональные кладбища простираются до горизонта».

Кроме того, за четыре года войны в российской армии сформировались конфликты внутри ветеранского сообщества, говорит Филиппов. Он указывает на практику взяток: чтобы избежать штурмовых заданий с высокой смертностью, солдаты платят командирам миллионы рублей. У многих сформировался «запрос на справедливость»: те, кто платил, чтобы выжить, могут искать расправы с теми, кто наживался на их страхе. Одним из таких крупных потенциальных «боевых братств» Филиппов называет «Русскую общину» - ультраправую и националистическую организацию, курируемую ФСБ. «Они пылесосят ветеранов и зовут их к себе», - говорит исследователь, отмечая, что в перспективе это может быть реальное боевые крыло бывших участников войны в Украине.

Власти будут подавлять попытки ветеранов «СВО» «политически организоваться»

С войны в Украине на родину вернулись уже 167 тысяч россиян, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в конце прошлого года. На фронте с российской стороны в войне принимают участие примерно 800 тысяч человек. По словам Филиппова, скорее всего, демобилизация будет проходить несколькими волнами. «Одномоментное возвращение всех стало бы колоссальным ударом по стране. Вероятнее всего, часть военнослужащих оставят на линии соприкосновения, часть попытаются «добровольно-принудительно» распределить по структурам типа «Африканского корпуса», - предполагает он.

Политолог Андрей Колесников во время конференции отметил, что российские власти стараются не допустить, чтобы организации ветеранов превратились в политическую силу. «Государство будет подавлять попытки политически организоваться», - говорит он. Что делать с ветеранами, особенно с серьезными психическими проблемами, власти также пока не придумали, считает политолог. Путин предложил направлять их работать в систему исправительных лагерей, но, как иронизирует Колесников, это создаст «пикантную ситуацию», когда бывшие заключенные станут надзирателями.

Конфликт в российском обществе на фоне войны в Украине

Еще одной болевой точкой эксперты называют внутренние противоречия в российском обществе, которые усиливаются экономическим неравенством. Социолог Кирилл Рогов на конференции обратил внимание, что война в Украине принципиально отличается от афганской или чеченской кампаний тем, что здесь доминирует наемническая модель.

«Люди пошли воевать за большие деньги, и эту мотивацию общество очень хорошо знает», - отмечает социолог. Для многих из провинциальных городов контракт - это «прыжок через несколько ступенек социальной лестницы»: единовременная выплата свыше 1,5 млн рублей и ежемесячное довольствие в более чем 200 тысяч рублей. Но соседи, отказавшиеся от этого «гешефта», не чувствуют себя обязанными тем, кто разбогател на войне. Так формируется новая социальная сегрегация: «свои» и «тыловики».

Колесников указывает, что конфликт вряд ли будет направлен против власти: «Этот ресентимент вряд ли обратится против власти, скорее, против тех людей, которые не были на фронте и которые не поддерживали войну или имитировали ее поддержку». Филиппов добавляет, что может быть и взаимный гнев, так как вокруг участников «СВО» формируется система привилегий и квот: например, университеты обязаны брать в приоритете их детей на бюджетные места, а работодателям запрещено увольнять сотрудников-участников СВО.

Исследователь считает, что потенциальные работодатели будут стараться не брать ветеранов на работу, чтобы защититься от «головной боли». Один из бывших участников вторжения России в Украину, который ранее утверждал в общении с DW, что государство обеспечивает его всем, недавно пожаловался на недостаток средств и поиске дополнительного дохода. В настоящее время он трудоустроен на шиномонтаже.

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