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«Белавиа» разослала турагентам «письма счастья»

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  • 28.03.2026, 12:26
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«Белавиа» разослала турагентам «письма счастья»

Топливный сбор на некоторые рейсы в Египет снова повышают.

В связи с ростом мировых цен на топливо национальный авиаперевозчик «Белавиа» объявил об очередном повышении топливного сбора на рейсы в Египет. С 1 мая по этому направлению доплата составит 30 условных единиц на человека. Об этом говорится в письме от туроператора, которое опубликовала у себя в Threads менеджер по туризму Татьяна Халикова, пишет «Зеркало».

Ранее «Белавиа» предупредила своих партнеров об увеличении топливного сбора по ряду направлений с 17 марта. Изменения коснулись рейсов в Египет, Вьетнам (Нячанг и Дананг), Китай, Турцию (Стамбул). Доплата за сегмент составила от 35 до 140 долларов на человека в зависимости от маршрута, сообщило минское турагентство Travel Style.

Главными причинами удорожания сбора назывались удлинение маршрутов из-за обхода зон конфликтов и рост цен на топливо.

Изменения коснулись рейсов «Белавиа» в Египет (доплата составила 40 долларов), Вьетнам (от 40 долларов за рейс в Нячанг до 140 долларов за Дананг), Китай (35) и Турцию (35).

«На семью из трех человек это автоматические плюс 120 долларов (по 40 долларов на человека при полете в Египет или Нячанг — Прим. ред.) к стоимости тура «туда-обратно», — объяснило турагентство Tangerine Travel.

Турагент из Борисова в ролике для своего Instagram рассказала, что если заявка клиента будет пересчитана из-за увеличения топливного сбора, то клиентам необходимо будет подписать дополнительное соглашение к договору оказания туристических услуг.

27 марта турагенты получили новое письмо от одного из туроператоров, который работает по египетскому направлению. В нем сообщалось, что «Белавиа» с 1 мая вновь «вынуждена повысить топливные сборы». Доплата составит по 30 условных единиц с человека и затронет следующие направления:

Минск — Шарм-эш-Шейх — Минск,

Минск — Хургада — Минск,

Витебск — Шарм-эш-Шейх — Витебск,

Брест — Шарм-эш-Шейх — Брест.

«Вот такие письма «счастья» сегодня получили турагенты от одного из туроператоров по направлению Египет. То есть туристы согласились изначально на доплату в 40 условных единиц за человека, подписали допсоглашения, доплатили, и спустя неделю приходит снова увеличение цены на топливо еще на 30 условных единиц за человека», — написала турагент Татьяна Халикова, добавив, что такие письма пришли не по всем заявкам, так как на некоторые туры туроператор смог «взять на себя доплаты».

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В комментариях у специалистки поинтересовались, можно ли туристу отказаться оплачивать допсбор, аннулировать тур и купить новый на те же даты, но у другого оператора.

«Можно, но только цены уже выше стали, чем были изначально при бронировании, даже если прибавить этот топливный сбор. И отели некоторые уже ушли в стоп (нет номеров на нужные даты)», — объяснила турагент.

10 марта информационное агентство Reuters передавало, что несколько крупных авиакомпаний, среди которых австралийская Qantas Airways, скандинавская SAS, гонконгская Hong Kong Airlines и новозеландская Air New Zealand, сообщили о повышении цен на билеты из-за роста цен на авиационное топливо.

Если до начала войны в Иране авиационное топливо стоило в среднем от 85 до 90 долларов за баррель, то после цена выросла до 150−200 долларов.

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