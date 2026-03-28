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Петля на шее Путина

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  • Сергей Мисюра
  • 28.03.2026, 12:45
  • 7,396
Петля на шее Путина

Почему так важен меткий удар по заводу «Апатит» в Череповце.

Все видели новости, что прилетели какие-то дроны в Череповец на на северо-востоке России. Какой-то завод «Апатит» поразили, какую-то химию производит, да и пролистали дальше. Но тут надо многое прояснить, потому что я очень люблю детали.

Во-первых, это прямая связь со вчерашней сходкой промышленников в Москве, который назвали 35-м съездом РСПП и посетил его лично Путин! В очередной раз лауреатом премии этих дедов стал гигант «Фосагро», в который и входит наш пострадавший ночью АО «Апатит». Понимаете скорость? Днем получил медаль, а ночью по твоему крупнейшему производителю химии прилетают дроны.

Во-вторых, надо теперь подробнее объяснить всю логику и связь операции «Балтика» против портов и терминалов балтийского берега и этими химическими гигантами в Череповце в 450 км.

Пока догорают Усть-Луга и Приморск, прилетело туда, откуда как раз эти порты «кормятся». Удар по «Апатиту» в Череповце — это хирургическое перерезание технологической цепочки, которая питает и российский ОПК, и их экспортный бюджет, и внутренний аграрный сектор. Уже упомянутый лауреат холдинг «Фосагро» сразу получил педаль от добрых дронов после официальных награждений.

Давайте разберем этот «химический ансамбль» в цифрах и деталях, потому что они здесь действительно важны:

1. Череповецкий «Апатит» — химический гигант на службе войны, без преувеличения

Это не просто «завод удобрений», это монстр, который производит более 4,5 млн тонн серной кислоты в год (самый большой показатель в РФ). Чтобы вы понимали — без этой кислоты останавливается нитрация на всех пороховых заводах заболотья. Нет кислоты — нечем наполнять снаряды и некоторые ракеты.

Добавьте сюда 1,9 млн тонн аммиака и 800 тысяч тонн селитры — и получите идеальную базу для производства взрывчатки, которую они цинично называют «продукцией двойного назначения» и «только селитру для полей делают».

2. Удар по посевной и экспорту

Прилет в марте — это не просто минус валютная выручка (а это доля от 450 млрд рублей годового дохода «Фосагро»), хотя будет больше (за прошлый год, а не за этот, гг), потому что такую цифру нашел за 9 месяцев 25 года, а в этом году у них показан официально рост выручки на 4 процента. Это прямой удар по внутреннему рынку удобрений накануне посевной.

Череповец производит более 4,4 млн тонн фосфорных удобрений, значительная часть которых идет на внутренние поля. Пока установки фракционирования и линии синтеза аммиака выходят из строя, дефицит удобрений становится неизбежным. Вместо того, чтобы вносить селитру в почву, «петухи» будут разбирать завалы. Это системное умножение на ноль их посевных возможностей этой весной.

3. Логистическая петля: Череповец — Усть-Луга

Для тех, кто хочет спросить, как это связано с портами:

Терминалы «Ультрамар» и «Еврохим»: Именно в Усть-Луге построены хабы, через которые Череповец отгружает свой экспорт. Более 70% продукции «Апатита» шло именно через эти ворота.

В 2025 году через эти терминалы прошло более 15 млн тонн химии. Это основной канал поступления валюты, идущий в обход нефтяных ограничений.

В сухом остатке:

Ударом по Усть-Луге мы закрыли «дверь», а сегодняшним прилетом по Череповцу — подожгли «склад». Когда дроны выбивают и производство («Апатит»), и терминалы перевалки (Усть-Луга/Приморск), весь промышленный северо-запад ФР впадает в кому.

Они хотели воевать «в долгую», но без удобрений для полей и кислоты для снарядов — эта «долгая» становится для них очень дорогой и голодной. А удар по Череповцу (там еще сталеварный заводик надо проверить) в очередной раз в 900+ км от границы, да еще и сразу после награждения из рук х...ла — нереальный праздник для сочетания таких деталей и точной работы хороших дронов. Спасибо всем казакам, что сделали такую операцию, и дальше я уже вижу, что это точно не все. Связанных целей еще хватает, и, наверное, мы просто ждали аккумулирования соответствующего количества дронов и системного уничтожения средств ПВО для таких успешных пролетов.

Сергей Мисюра «Фейсбук»

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