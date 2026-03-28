В Беларуси резко подорожает не только топливо 3 28.03.2026, 12:54

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Рост цены бензина значительно повлияет на кошельки.

28 марта в Беларуси сразу на четыре копейки вырастут цены на топливо. 4 апреля они вырастут еще на три копейки. Ранее в стране цены повышались на одну копейку в неделю, этот процесс шел медленно и был почти незаметен. Теперь правительство спешит.

С чем это связано и как это отразится на кошельках белорусов в эфире «Еврорадио» обсудили редактор Павел Свердлов и экономист Алиса Рыжиченко.

— С чем это связано? В первую очередь с кризисом в Персидском заливе и подорожанием сырой нефти. Это уже ощущают не только в других странах, но и в Беларуси — в том числе в кошельках людей, — говорит эксперт.

Рост цен на нефть влияет на гораздо более широкий спектр вещей.

— Подорожает не только топливо, но и другие товары и услуги, потому что в их стоимость заложены расходы на логистику. Когда дорожает топливо, автоматически увеличиваются и транспортные затраты, что в итоге отражается на конечной цене для потребителя.

Таким образом, это только первый шаг. Далее, скорее всего, мы увидим общий рост цен и ускорение инфляции. Если к этому добавится еще и рост курса доллара, это станет дополнительным проинфляционным фактором.

И без того экономические показатели не полностью соответствуют тем, что ранее прогнозировали белорусские власти. А теперь, на фоне роста цен на топливо и возможных колебаний валютного курса, ситуация может еще больше осложниться, — предупреждает Алиса Рыжиченко.

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