Настал конец эпохе кубинского коммунизма 5 28.03.2026, 12:59

7,294

Сегодня ситуация в стране критическая.

Прошло более 65 лет с момента, когда Куба стала серьезным испытанием для США. История страны лишь подтверждала тревогу: всего в 90 милях от побережья возник режим, открыто враждебный к США и союзный СССР, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Фидель Кастро, харизматичный революционер с блестящей риторикой, сначала убеждал мир, что он демократический лидер. Позже стало ясно, что это был социалистический диктатор, который умело удерживал власть десятилетиями. Его наследие продолжали партийные функционеры, но их способности уступают энергии самого Кастро.

Сегодня ситуация в стране критическая. Потеря венесуэльской нефти после политики администрации Трампа обострила кризис: повсеместные отключения электричества, нехватка продовольствия, сокращение социальных услуг, ограниченный вывоз мусора. В городах проходят уличные протесты, а власть демонстрирует неспособность эффективно их подавлять.

Как отмечают местные жители, революционный миф стареет. Власть продолжает держать военную и полицейскую силу, но старые идеалы коммунизма теряют убедительность. Люди видят правду своими глазами и все меньше верят официальной пропаганде.

Эксперты говорят, что это может быть «поздний этап коммунизма» — момент, когда система исчерпывает свои ресурсы и идеи. Возможно, Куба просто скатится к еще большей нищете, но есть шанс, что страна вступает в фазу серьезных перемен.

США внимательно следят за событиями, но реакция Белого дома остается хаотичной. Наблюдатели отмечают, что кризис в Кубе заслуживает конструктивного и продуманного подхода, а не случайных публичных заявлений. История Кубы может близиться к завершению одной из самых долгих драм XX века, и исход этого процесса остается непредсказуемым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com