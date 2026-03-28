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Страх душит Лукашенко

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  • 28.03.2026, 13:08
  • 7,338
Страх душит Лукашенко

И никакие «красные линии» не помогут.

Аналитик Сергей Чалый прокомментировал пресс-конференцию Лукашенко, которую он устроил на следующий день после переговоров с Джоном Коулом и освобождения 250 политзаключенных.

— Это действительно новый формат для него: еще никогда Лукашенко не приглашал журналистов в святая святых. Готов утверждать, что это была попытка сломать уже существующий имидж и оправдаться за переговоры с Коулом, — говорит Сергей Чалый в программе «Белсата». — Последний год Лукашенко думает больше о своем кармане, чем о выгоде для страны. Это видно по тому, какие санкции снимались, за каким сделками он ездил в Оман, Алжир и т.д. Но, видимо, где-то там решили, что Александру Григорьевичу надо показать, что он думает не только про себя. И он такой: «Легко. Я прямо так и скажу». И сказал: «Я делаю так, как выгодно стране. Не мне. Я для вас выгодный «президент». Я не держусь за власть».

Но буквально следующим же предложением полностью дезавуировал свой тезис, сказав, что на самом деле «властью не бросается». То есть, он сначала произносит тезис, который нужно сказать, а потом сразу — нет, как это, я буду дальше сидеть. Выходит, что он был выгодный, потому что не держится за власть. А раз держится, значит, невыгодный. В общем, садись, два, с этим не получилось.

Далее журналистка подбрасывает, что он «выгодный» еще и потому, что «думает про женщин». Дело в том, что до встречи с журналистами был подписан указ о бесплатной попытке второго ЭКО. Просто Лукашенко сказали, что надо показать, что он не жмот. И он сказал, мол, возьмет деньги из своего резервного фонда и «подарит женщинам».

Это тот самый загадочный фонд со странным источником дохода, который частично финансируется из бюджета и имеет непрозрачные расходы. Мы понимаем, что это поборы с людей, которые не могут ему отказать. Идея была показать, что он не жмот. А он сказал, мол, «подарю женщинам», правда, у других до этого отберу. Извините, это не называется подарю.

Аналитик считает, что основной целью пресс-конференции с журналистами государственных изданий, которую Лукашенко организовал после переговоров со спецпосланником Трампа Джоном Коулом, было оправдаться за эти переговоры.

— Когда он возвращается из Москвы, где Путин его как-то унижал, то начинает рассказывать свою версию событий, где он уже герой. Это ровно то же самое. Некоторые заметили, что освобождение 250 политзаключенных и снятие санкций с двух банков, Минфина и «Беларуськалия» выглядят ассиметрично — как будто Лукашенко отдал больше, чем получил от американцев. И всю конференцию он пытается рассказать, что же это на самом деле были за переговоры.

Но у нас же есть возможность послушать и Коула. И там четко понятно, на что Лукашенко покупают. Это геополитическое величие. Вот, мол, со мной сам Трамп разговаривает. Коул всего лишь сказал, что «европейские политики ссыкуны» и Лукашенко сразу: «Да, точно, будем сейчас дружить с Америкой».

По словам Лукашенко, он также сказал Коулу, что его «красная линия» — «чтобы не повторялся 2020 год». А Коул тут причем? Как он может повлиять на результаты выборов, настроения людей, которые его в своей же стране бесплатно ненавидят? 2020 год не может быть «красной линией» — Коул ничего не может с этим сделать.

Эти «красные линии» — это ультимативный страх Лукашенко, который не отпускает его на протяжении почти шести лет. Он рассказывает, как «выиграл, всех выгнал и посадил». Но двадцатый год не отпускает — он все равно боится.

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