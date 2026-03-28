Чуть не затонул: появился новый снимок подбитого российского ледокола «Пурга» 6 28.03.2026, 13:15

7,374

С момента атаки прошло три дня, а работы по спасению патрульного корабля так и не начались.

Прошло три дня после украинской атаки, однако работы по спасению патрульного корабля ледового класса «Пурга» проекта 23550 «Ермак», вероятно, так и не начались. Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на спутниковые снимки, находящиеся в распоряжении издания.

Согласно спутниковым снимкам высокого разрешения, сделанным утром 27 марта, на территории Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области вблизи поврежденного корабля не наблюдается никакой активности.

Во время атаки украинских ударных беспилотников на военные объекты в Выборге 25 марта 2026 года корабль получил крен на левый борт примерно на 30-40 градусов.

По словам специалистов, такой крен обычно приводит к быстрому затоплению внутренних отсеков и последующей потере остойчивости. В то же время в данном случае окончательному опрокидыванию мешает соседнее судно - океанографическое исследовательское судно «Вице-адмирал Буриличев».

Фактически корабль держится, опираясь на его борт, что не дает ему перевернуться на 180 градусов и полностью уйти под воду. Если бы не эта опора, угол крена, вероятно, был бы значительно больше, и корабль мог бы уже перевернуться.

Корабли проекта 23550 - что известно

Универсальные патрульные корабли проекта 23550 - серия российских многоцелевых патрульных кораблей и пограничных сторожевых кораблей ледового класса для Арктики, способных выполнять задачи ледокола, буксира, пожарного судна и военного корабля.

Реклама

Согласно проекту, корабль должен иметь 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, две 30-мм шестиствольные зенитные установки АК-306М, четыре 12,7-мм пулемета и ПЗРК.

По состоянию на осень 2025 года было запланировано строительство четырех кораблей проекта 23550. Построено три - один на тот момент уже находился в составе российского флота.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com