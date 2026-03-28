В Минске экскаватор врезался в грузовик и городской автобус 6 28.03.2026, 13:24

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Пострадали четыре пассажира.

ДТП с участием трех транспортных средств произошло 28 марта в Минске. Подробности аварии рассказали в ГАИ.

23-летний водитель погрузчика-экскаватора Caterpillar возле перекрестка Игуменского тракта с улицей Прушинских при перестроении не убедился в безопасности маневра, и врезался в грузовик «МАЗ». От удара погрузчик отбросило на автобус «МАЗ».

«Четыре пассажира автобуса доставлены в учреждение здравоохранения», — сообщили в ГАИ.

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