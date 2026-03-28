«Говорят, что в феврале Путин собирался уйти в завязку» 11 Телеграм-канал «Письма к дочери»

28.03.2026, 16:18

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Пациент весь горячий, совсем белый, ручонки трясутся, а вокруг мелкие бесы.

Осведомленные люди говорят, что в феврале Путин собирался уйти в завязку. В смысле перестать имитировать переговорный процесс, начать настоящие переговоры и закончить войну. Потому что деньги кончались, а экономика стала такой неэкономной, что даже от путина это нельзя уже было дальше скрывать.

Но потом началась война в Иране, нефть подорожала и Путин уходить в завязку передумал. Решил, что теперь можно еще повоевать.

Потому что алкоголики и упыри всегда найдут предлог, чтобы не бросать. Чтобы еще чуть-чуть, «еще по маленькой». «Сейчас все воюют, жизнь такая». «Ну сколько уже воевали и ничего». «Если еще немножечко повоевать, то вреда не будет». «А завязать я могу в любой момент, когда только захочу».

И мы же с тобой понимаем, что все это иллюзия и самообман. И про то, что вреда не будет и про то, что бросить можно в любой момент. Потому что циррозный живот уже размером с арбуз, а дорогая нефть – это не волшебная таблетка. Дорогая нефть облегчает симптомы, но рубцы она не рассасывает.

От дорогой нефти у Путина, конечно, появится немного лишних денег. Но от дорогой нефти цены расти не перестанут. От дорогой нефти они будут расти быстрее, потому что будут лишние деньги.

От дорогой нефти людей больше не станет. От дорогой нефти людей станет меньше, потому что, чем больше лишних денег, тем большей людей можно заманить на войну.

И от дорогой нефти экономика не перестанет отрицательно расти. Потому что все свои лишние деньги Путин все равно потратит на войну.

Короче, счастья за деньги не купишь. Да и сколько там будет тех лишних денег? Вон цены на нефть, конечно, выросли, но Украина своими кинетическими санкциями, говорят, вырубила 40 процентов нефтяного экспорта. Так что по итогу оно примерно то на то и выходит. Как раз хватит на «еще по маленькой». Как говорится, мерзавчику на мерзавчик.

Поэтому внезапные цены на нефть сыграли, конечно, с Путиным дурную шутку. Вреда от внезапно дорогой нефти много, а польза очевидна, но сомнительна. Потому что эта польза – мимолетна, а вред останется навсегда. И главный вред в том, что Путин передумал уходить в завязку. Это как настойку боярышника показать, когда он весь горячий, совсем белый, ручонки трясутся, а вокруг мелкие бесы.

А ведь, чем раньше завяжешь, тем дольше проживешь. Поэтому не надо обманывать себя иллюзиями, «я могу бросить в любой момент, когда захочу». Рано или поздно бросают, конечно, все. Но многие бросают уже после того, как у них случится печеночная кома.

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