Лукашенко дали три дня 9 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

28.03.2026, 22:13

46,088

В пятницу все волшебным образом изменилось.

В ночь с 23 на 24 марта Беларусь покинули первые литовские фуры, которые белорусские власти взяли в заложники в ответ на перекрытие Литвой границы в октябре прошлого года. Границу открыли уже в ноябре, но проблема не решалась. В обмен на освобождение грузовиков Минск добивался от Литвы переговоров на высшем дипломатическом уровне.

Но в прошлую пятницу все волшебным образом изменилось.

Три дня на размышления

«Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы был бюрократизм или волокита. Я приму решение и, думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Вернем мы эти фуры», - сказал Лукашенко своим журналистом на следующий день после переговоров со спецпосланником Трампа Джоном Коулом.

Почему решить обязан до понедельника, и кто дал Лукашенко три дня, он, конечно, не уточнил. Но в любом случае оказалось, что эту нерешаемую проблему можно решить в кратчайшие сроки. Главное - иметь правильные стимулы. И действительно, уже в понедельник государственный таможенный комитет сообщил, что литовские грузовики могут покинуть Беларусь.

Причем ради благополучия литовских перевозчиков, белорусские таможенники готовы работать не покладая рук. ГТК направил предложения литовским коллегам по более интенсивной работе пунктов пропуска, пока все грузовики не окажутся на свободе.

«Мы готовы дать на выезд столько грузовиков, сколько примет сопредельная страна», - сказал глава таможенного комитета Владимир Орловский.

Правда, не бесплатно. Сначала нужно заплатить за белорусское гостеприимство. Но если изначально сумма выкупа была установлена из расчета 120 евро за машину в сутки, то после переговоров с Коулом белорусские власти согласились уменьшить ее в разы.

«Просят, чтобы цены эти снизили на стоянки. Понимаем, если эту цену с них взять, они половину этих автомобилей не заберут, потому что там уже цена будет выше, чем они покупали. Мы им европейскую цену установим, скорее всего. Как у них есть таможенная цена небольшая. Заплатили за стоянку копейки эти – забирайте», - объяснял Лукашенко.

Хотя заплатить пришлось все-таки не копейки. Новая сумма выкупа была установлена из расчета 40 евро за грузовик с прицепом в сутки. И это, на самом деле, все равно выше, чем плата за стоянку в европейских странах или стандартная ставка, которая действует в Беларуси. Как рассказали водители первых въехавших в Литву грузовиков, за четыре месяца простоя в Беларуси им пришлось заплатить больше шести тысяч евро.Новости Беларуси

С вами все ясно

И это то, что важно понимать про белорусские власти. Не получилось с переговорами на высшем дипломатическом уровне? Не смогли выбить выкуп по полной? Ну мы все равно немножечко, чуть-чуть, смухлюем, ставку слегка повысим, все равно никто проверять не будет и лишнюю копеечку все-таки урвем.

Хотя в масштабах государства это ведь действительно копеечки. По данным ГТК, на территории Беларуси было 1900 грузовиков, прицепов и полуприцепов. Из них именно грузовиков – тысяча сто. То есть в результате всей этой аферы со взятыми в заложники литовскими фурами Беларусь получит что-то около 7 миллионов евро. Это все бонусы, которые мы получим за испорченные отношения с соседями.

Хотя можно же было воспользоваться случаем, чтобы попробовать нормализовать отношения. Ну раз вы все равно ничего не добились, раз фуры все равно пришлось отпускать, так сделайте жест доброй воли. Хотя бы скидку какую-то дайте, вместо того, чтобы задирать цену.

Не говоря уже о том, что в рамках жеста доброй воли их стоило бы вообще бесплатно отпустить. Потому что кто кому должен - это же большой вопрос. На самом деле, литовские перевозчики могут потребовать от Беларуси компенсаций за то, что их фуры простояли тут четыре месяца просто потому, что кому-то этого вдруг захотелось.

И кстати, некоторые еще может быть подадут, когда грузовики окажутся на безопасном от белорусских властей расстоянии. Во всяком случае премьер Литвы уже заявила, что компенсацию должна платить Беларусь. То есть в Литве решение Александра Лукашенко не оценили и жестом доброй воли не считают.

«По нашему мнению, эти грузовики были незаконно задержаны и оставлены на территории Беларуси, а теперь речь идет об оплате. Если бы была добрая воля и нормальные отношения, они были бы просто освобождены», - сказал 24 марта в интервью литовскому телевидению председатель комитета по иностранным дела литовского сейма Ремигиюс Мотузас.

То есть, понятно, что пока летят зонды с контрабандой, мигранты нелегальные прорываются через границу, трудно говорить про радикальное улучшение отношений. Но можно было сделать первый шаг. Приложить минимум усилий. Для начала наступить на горло собственной жадности. Особенно, если ты хочешь, чтобы твои калийные удобрения опять пустили в Клайпедский порт.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com