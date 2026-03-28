«Отдать 1000 долларов ежегодно, чтобы потом получать пенсию в 600 рублей» 17 28.03.2026, 14:59

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Белорусы обсуждают взносы в ФСЗН.

Белорусы, которые самостоятельно платят страховые взносы, обсуждают платежи в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН). Некоторые считают, что нынешние взносы не гарантируют достойной пенсии в будущем. Но есть и другие мнения, пишет «Зеркало».

«Мое отношение к тому, что мне надо отдать государству 1000 долларов за взносы в ФСЗН за себя ежегодно, чтобы потом получать пенсию 600 рублей, следующее: мы же тут все успешные бизнесмены как-никак (хочется верить в это). Так что нам стоит слить 1000 долларов в никуда», — написала белоруска.

Некоторые комментаторы с ней согласились. Другие же настаивали, что это все равно выгодно.

«То есть 1000 долларов за год положила, а на пенсии (600 рублей = 200 долларов) умножить на 12 месяцев = 2400 долларов за год вынула. И это плохо?» — поинтересовался один из обсуждающих. На что авторка ответила: «Так чтобы такую пенсию в 200 долларов ежемесячно получать, нужно платить по 1000 долларов и более каждый год в течение 20 лет, чтобы страховой стаж 20 лет насобирать. Мое мнение: я бы за эти 20 лет насобирала бы сама себе эти 20 000 и инвестировала, например, в течение 20 лет и к пенсии получила бы капитал».

Вот другие комментарии под этим постом:

«Вот и я не могу принять пока этот факт. Месяц уже почти держу на счету эти три тысячи, не поднимается рука оплатить. А придется, ничего не поделаешь».

«Отдала в этом месяце 3077 рублей с копейками. За что? За скорую, которой до меня нет дела, или за врачей, которых нет?»

«Можно пойти в наем, и за вас это сделает работодатель».

«ФСЗН не откладывается на вашу пенсию, он идет на оплату пенсий сегодняшним пенсионерам. Количество пенсионеров будет расти, количество работающих налогоплательщиков — сокращаться (в прошлом году читала новость, что в РБ рождаемость упала в два раза). Когда мы будем выходить на пенсию, даже 600 рублей не получим. Откладывайте себе на пенсию самостоятельно».

«Социальная модель немного не так выглядит. Работающее поколение отдает в фонд, из которого идет выплата пенсионерам. Подразумевается, что нам, в теории, будут платить пенсию из зарплат младшего поколения. Накопительная система, как в США, не про наш случай».

«Так и есть, — согласилась автор поста. — Мы сейчас оплачиваем пенсию сегодняшним пенсионерам. Но я сомневаюсь (учитывая снижение рождаемости и отток молодого и платежеспособного населения из нашей страны), что, когда мы все выйдем на пенсию, будет кому нам ее платить. Может случиться так, что пенсионная система рухнет и пенсий вообще не будет. Все может быть. Потому как некому будет нам их платить».

«Тема стара как мир. Знакома с многими, кто так же считал в 1990-е. У единиц к пенсии что-то сохранилось. 99% — ни депозитов, ни ренты, ни денег под подушкой. Выбор есть всегда».

«Только что заплатил 1045 долларов в ФСЗН, это годовой платеж. Да, неприятно, согласен, но если разделить на 12 месяцев, то чуть легче на душе, но все равно жаба душит».

Напомним, самостоятельно уплачивать страховые взносы обязаны индивидуальные предприниматели (кроме применяющих налог на профдоход), самозанятые (то есть ремесленники, владельцы агроусадеб, плательщики единого налога), а также адвокаты и нотариусы. В этом списке также указаны люди, которые сами решили платить взносы и подали заявление.

Люди, которые платят налог на профдоход, могут добровольно платить взносы, чтобы у них шел страховой стаж для будущей пенсии.

Напомним, в Беларуси в 2025 году ввели пенсионное новшество: тем, кто работает на налоге на профдоход (НПД), разрешили самостоятельно доплачивать страховые взносы в ФСЗН.

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