Два самолета, летевшие в Санкт-Петербург, экстренно приземлились в Финляндии 7 28.03.2026, 15:07

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Из-за атаки дронов на РФ.

В субботу рано утром в аэропорту Хельсинки приземлились два самолета, следовавшие из Сербии в Санкт-Петербург, поскольку российский аэропорт «Пулково» был закрыт «из соображений безопасности».

Об этом сообщила в соцсети Х финская береговая охрана.

Самолеты сделали остановку в Финляндии из-за того, что аэропорт Санкт-Петербурга был закрыт из-за атаки беспилотников Украины.

«После дозаправки один самолет смог продолжить свой путь, тогда как другой остался в аэропорту Хельсинки-Вантаа из-за технической проблемы», – говорится в сообщении.

Финляндия ощутила и другие последствия войны между Россией и Украиной, разворачивающейся вблизи ее границ.

В пятницу Вооруженные силы Финляндии усилили наблюдение за территорией страны. В четверг Финский метеорологический институт зафиксировал крайне плохое качество воздуха в Южной Карелии.

Метеорологи заявили, что ухудшение качества воздуха было вызвано пожарами в российских портах в результате украинских атак, а также частицами в воздухе, попавшими в Финляндию из центральных частей континента.

Управление береговой охраны Финского залива также сообщило о подобной посадке в Хельсинки самолета из Египта, следовавшего в Россию, в среду.

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