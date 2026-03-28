Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене за пять лет 4 28.03.2026, 15:22

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Эксперты выделили и аутсайдеров рейтинга.

Покупка нового автомобиля почти всегда означает одно — он начнет дешеветь уже в первый день. Однако новое исследование показывает, что некоторые модели теряют в цене значительно медленнее других, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Лидерами по сохранению стоимости оказались спортивные автомобили и пикапы. Абсолютный рекорд — у Porsche 718 Cayman — за пять лет он в среднем теряет всего 9,6% стоимости. Следом идут Porsche 911 (11,1%) и Chevrolet Corvette (18,7%). В десятку также вошли Subaru BRZ и Toyota GR Supra.

Фото: Porsche

Среди практичных моделей особенно выделяются пикапы Toyota. Tacoma теряет около 19,9%, а Tundra — 21,2%. В целом японские бренды доминируют в рейтинге: 20 из 25 лучших моделей принадлежат именно им. Хорошие показатели также у Honda Civic и Toyota RAV4.

Фото: Toyota

Совсем иная картина наблюдается на другом конце списка. Быстрее всего дешевеют электромобили и роскошные внедорожники. Антилидером стал Nissan Leaf, который теряет более 63% стоимости за пять лет. В числе аутсайдеров также Tesla Model S и Model X, Volkswagen ID.4 и Range Rover.

Фото: Nissan

В среднем автомобили за пять лет дешевеют на 41,8%. При этом электрокары по-прежнему теряют больше — около 57%, хотя темпы падения постепенно снижаются по мере развития рынка.

Эксперты отмечают, что рост цен на новые автомобили усиливает спрос на подержанные, что помогает лучше сохранять их стоимость.

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