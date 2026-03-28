Иран выдумал удар по складу украинских антидронных систем в Дубае 2 28.03.2026, 15:29

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МИД Украины опроверг ложь КСИР.

В Иране заявили, что якобы уничтожили склад с украинскими противодронными системами в Дубае. Однако это ложь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское государственное агентство Fars и комментарий журналистам от спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

«Уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае в результате ракетного удара», - заявили в Корпусе стражей исламской революции.

Там также добавили, что на этом складе якобы находился 21 украинец. И все они, вероятно, погибли.

Представитель МИД Украины назвал эти сообщения ложью.

«Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции - и этим ничем не отличается от россиян», - сказал Тихий.

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