Иран выдумал удар по складу украинских антидронных систем в Дубае

Иран выдумал удар по складу украинских антидронных систем в Дубае2
- 28.03.2026, 15:29
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МИД Украины опроверг ложь КСИР.
В Иране заявили, что якобы уничтожили склад с украинскими противодронными системами в Дубае. Однако это ложь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское государственное агентство Fars и комментарий журналистам от спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
«Уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае в результате ракетного удара», - заявили в Корпусе стражей исламской революции.
Там также добавили, что на этом складе якобы находился 21 украинец. И все они, вероятно, погибли.
Представитель МИД Украины назвал эти сообщения ложью.
«Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции - и этим ничем не отличается от россиян», - сказал Тихий.