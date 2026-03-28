«Шизофрения — часть генетического кода России» 11 28.03.2026, 15:38

8,418

Нина Хрущева

Правнучка Никиты Хрущева рассказала, что происходит с русской культурой.

Американская профессор международных отношений, политолог и публицист Нина Хрущева, правнучка советского партийного и государственного деятеля Никиты Хрущева, приглашена на знаменитый Зальцбургский фестиваль в качестве ключевого спикера. 26 июля на традиционной церемонии открытия фестиваля она произнесет речь, важное место в которой будет отведено роли культуры во времена кризисов и войн. В преддверие своего выступления она поговорила с DW о своей роли в Зальцбурге и русской культуре в нынешних реалиях.

DW: Почему вы едете в Зальцбург и какой вы видите свою миссию там?

Нина Хрущева: Меня туда пригласили, оказав мне огромную честь. Я буду там главным спикером, что совершенно невероятно. Поскольку тема фестиваля - «Между раем и адом», а также поскольку Россия - страна, которая постоянно находится между раем и адом, то они решили, что русская культура будет на нем присутствовать. Это, надо сказать, потрясающе, потому что, когда началась война в 2022 году, все-таки было больше отмен русских исполнителей.

- А сейчас этого больше нет?

- Cейчас это как-то сгладилось, но периодически случается. Я считаю, что таким образом людей кидают в объятия Путина, подтверждая его идеи, что Запад хочет нас сократить.

Фестиваль сосредотачивается на том, что отменять русскую культуру никто не будет. И это при том, что сама Россия отменяет русскую культуру на скорости Оруэлла.

26 июля, помимо того, что русский человек выступает с важной речью, на церемонии открытия будут звучать два музыкальных произведения русских композиторов - Альфреда Шнитке и Сергея Прокофьева. Это посыл. В программе фестиваля - две оперы по произведениям Достоевского, что тоже - не просто так. И будут читать письма Навального.

Навальный продолжает страшную традицию от «Записок из подполья» Достоевского до «Голоса из хора» Абрама Терца. Я сейчас читаю мемуары Андрея Сахарова и думаю, неужели они это не читали! Он описывает именно ту ситуацию, когда законы устанавливаются, чтобы даже не инакомыслие закрыть, а чтобы люди не имели возможность высказать свое мнение. И вот читаешь Сахарова, читаешь Навального - и думаешь: неужели они там в Кремле всего этого не видели, не знали, не проходили?

- А влияет ли русская культура на то, чтобы всего это не было? Вы как специалист по пропаганде скажите, есть ли что-то положительное?

- Здесь можно говорить разное, мол, как же так, русская культура все это пишет, а это все равно все время повторяется. У меня есть на это такой ответ. Во-первых, русская культура - не только про русскую культуру, Достоевский говорит о всех. Просто русская культура - это культура 11 часовых поясов, это страна, в которой шизофрения - часть ее генетического кода, потому что у нас с одной стороны - Калининград, с другой - Владивосток и Камчатка. И этот разрыв человеческой души помножен на огромные страдания, огромный размер страны, и в принципе это макрокосм того, что человек переживает. И в этом смысле это не только про Россию. Это как вопрос про красоту, которая спасет мир. Она спасает мир, потому что, если бы русская литература или русская музыка не делали то, что они делали, в России была бы диктатура всегда. А мы видим, что это не всегда так было. В какой-то момент мы видим, что Россия читает достаточно русской литературы, слушает достаточно Прокофьева и Шнитке - и говорит, какой ужас, как же мы позволили себе такими стать. И, как говорил Сахаров, она дает урок миру. Поэтому русская культура незаменима.

Как вы можете жить без Светланы Алексиевич? Она - белорусская писательница, но в пространстве русскоязычной культуры. Книга «Время секонд хэнд» - о развале всего русскоязычного пространства. Поэтому, конечно, хочется, чтобы сталинизм, путинизм не повторялись, но это уже проблема размера. Потому что Россия - как маятник, ее все время толкает из одной крайности в другую, и без описания этого, например, без Солженицына, нам было бы очень трудно понимать сначала действия Сталина и развал Советского Союза при Брежневе, а потом действия Путина и его вторжение в Украину. Как на этом фоне действовать, я не уверена, что знаю. Но как анализ и как объяснение это совершенно необходимо.

- Сейчас у нас появится две культуры: та, которая осталась у Путина, и та, которая уехала. Они же разойдутся в разные стороны?

- Да, и они уже так расходились и в 1970-х годах, и после 1917 года. А потом объединялись. Конечно, очень жаль, и хочется дожить до того, когда это вновь произойдет. А это произойдет. Раньше праздновали Сахарова, и Дмитрий Медведев говорил про то, какие Сахаров прошел испытания. У него произошла трепанация черепа? Что произошло в этой голове? Что у них вообще произошло в этом Кремле? Они забыли, что читали Сахарова?

- Медведев - это уникальный случай, я бы сказала.

- Он казался уникальным вначале. А теперь они все говорят одно и то же, включая Сергея Лаврова. Но когда они запрещают мемуары Пазолини... (издательство АСТ закрасило в книге Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи» фрагменты текста, которые якобы нарушали российский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. - Ред.) Это, между прочим, нужно понимать как знак протеста со стороны издателя. Потому что издатель мог бы эти страницы просто вырезать, мы бы и не заметили, а там же специально, чтобы каждый видел, как обстояли дела в 1937 году. И это потрясающе!

- Как вы будете жить в России без литературы?

- Россия живет сейчас в «Мы» Замятина и в Джордже Оруэлле. Вы приходите в книжный магазин в Санкт-Петербурге (я в ноябре в последний раз была), а там в окне выставлено огромное издание «1984». Я спрашиваю: «Как у вас тут все это выставлено?» А мне продавец отвечает: «Мы же должны понимать, в какой стране живем». На самом видном месте висят хлопковые сумки для книг - на них написано «1984». То есть просто сразу вам говорят: мы понимаем, где мы живем. И это - русская культура, и от этого никуда не денешься.

В конце концов и уехавшие, и оставшиеся объединятся. Просто жаль, что этот маятник по-прежнему продолжает бить и убивать людей, создавать проблемы для населения Вселенной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com