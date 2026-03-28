Белорус устроил рубку с россиянином на турнире по ММА и забрал бонус в $20 тысяч 28.03.2026, 15:56

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Во втором раунде белорус выглядел убедительнее соперника и наносил удар за ударом.

Минск в очередной раз принял турнир известного российского промоушена ACA. Под сводами Falcon Club зрители увидели сразу 12 боев, а фотограф Onlíner Анна Иванова зафиксировала самые яркие моменты ивента.

Что такое ACA, фанаты ММА знают, а тем, кто не в курсе, расскажем. Absolute Championship Akhmat — он же Абсолютный чемпионат «Ахмат» — известный промоушен смешанных единоборств, который проводит свои турниры. Причем с достаточно сильными бойцами. Белорусы в АСА тоже участвуют, и на этот раз вышли в октагон в семи боях.

27-летний Дмитрий Засинец выступает в полусреднем весе и в пятницу дебютировал в АСА. Мозырянину пришлось биться с опытным бразильцем Мичелом Сильвой, за плечами которого несколько десятков боев. Тяжелый бой, однако белорус в итоге оказался сильнее.

Позже перед зрителями появился Александр Ковалев. В легкой весовой категории ему противостоял Камал Мамедов.

В итоге Александр победил единогласным решением судей. Эта победа стала 13-й в карьере Ковалева.

Одержал победу и Сергей Чмель из Бреста. Его бой против Манаса Имарова из Кыргызстана завершился эффектным нокаутом: сначала он пробил коленом в голову, а затем нанес правый прямой. Нокаут оказался настолько сильным, что Имарову понадобилась помощь врачей.

За долгосрочную победу Сергей от АСА получил бонус в $5 тысяч.

Ну а теперь самое интересное. Бой полутяжа Сергея Стародуба против россиянина Евгения Ерохина превратился в настоящую рубку. Оба соперника действовали агрессивно, но во втором раунде Сергей выглядел куда убедительнее своего 39-летнего соперника и наносил удар за ударом. Бой вполне мог завершится техническим нокаутом, но Стародубу суждено было в этот раз победить досрочно удушающим приемом. Сейчас спортсмен на серии из трех побед подряд.

Организаторы признали это противостояние «боем вечера», а Сергей Стародуб получил от ACA солидный бонус — $20 тысяч.

Идем дальше. Увы, Руслан Колодко уступил бразильцу Эривану Перейре в полусреднем весе.

А Владислав Мишкевич (выступает в легком весе) проиграл Фелипе Фроесу.

Многие зрители ожидали в этот вечер появления в октагоне Кирилла Грищенко. Белорусский тяжеловес зимой сменил известную азиатскую лигу One Championship на ACA, и его ждал дебют — бой против Клидсона Абреу, который занимал 11-е место в рейтинге бойцов тяжелой весовой категории ACA. Причем на родине, в Беларуси.

Было непросто: южноамериканец навязывал борьбу, и все решилось в третьем раунде, после которого судьи единогласным решением присудили победу Грищенко.

«Минск, вы красавчики! Я слышал, как вы за всех наших ребят болели. Мы вас обожаем. Ну а бой получился тяжеловат. Обещал мне войну [Абреу] — война была. Спасибо ему за это. Немножко не так сложилось, была заготовочка, но не мог подстроиться под него. Видимо, парень сделал хорошую домашнюю работу, но, я считаю, такая победа дорогого стоит. Поэтому, друзья, большое спасибо, что пришли и поболели», — сказал после первого боя в ACA Кирилл.

Главным событием вечера стал чемпионский бой в легчайшем весе между бразильцем Жозиелем Силвой и Александром Подлесным из России. Однако этот значимый поединок остановили из-за непреднамеренного тычка в глаз Подлесным. Силве потребовалась медицинская помощь, судьи признали бой несостоявшимся, и Жозиель остался чемпионом мира в легчайшем весе. Александр извинился перед соперником. Оба бойца выразили желание провести реванш. Теперь решение за руководством ACA.

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