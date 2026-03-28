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Орбана жестко освистали на митинге в Венгрии

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  • 28.03.2026, 15:58
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Орбана жестко освистали на митинге в Венгрии
Виктор Орбан

Он обвинил во всем «украинские спецслужбы».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил город Дьер, который десятилетиями считался надежной опорой для его партии «Фидес», однако такой визит закончился скандалом из-за большого количества контрдемонстрантов. Об этом сообщает HVG .

Еще перед выступлением Орбана на центральной площади города царила напряженная обстановка. Возле сторонников власти собрались сотни активистов партии «Тиса», которые выкрикивали антиправительственные лозунги и держали плакаты с вопросами о коррупции и экономическом кризисе.

Впоследствии путь протестующим преградили группы мужчин в черной одежде, которая не указывала на то, что они были охранниками. По словам очевидцев, эти люди действовали организованно, чтобы не допустить оппонентов к сцене.

В то же время лидер оппозиции Петер Мадяр заявил, что «Фидес» привез в город около сотни «титушек» для запугивания гражданских лиц. По его словам, на площади не было правоохранителей. Также он попросил всех покинуть место происшествия и не поддаваться никаким провокациям.

Из-за постоянного свиста и выкриков во время выступления Орбан изменил свой привычный тон выступления. В частности, вместо традиционно спокойного изложения своей пропаганды премьер несколько раз срывался на крик.

Кроме того, премьер-министр Венгрии обвинил протестующих в работе на украинские спецслужбы.

«Так что свистите там сзади, уважаемые тисаки, свистите. Вы тянете тележку украинцев, а не стоите на стороне венгров. Вы хотите проукраинское правительство и хотите увезти деньги венгров в Украину. Это правда, если они уже пришли, то давайте им это скажем. Вы тянете тележку украинцев, а не стоите на стороне венгров!» - подчеркнул он.

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