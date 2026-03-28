В России начинается кризис производства бензина 4 28.03.2026, 15:59

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Из-за ударов Украины по балтийским портам.

Остановка экспортной перевалки нефтепродуктов через балтийский порт Усть-Луга 25 марта после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может заставить крупные НПЗ в Европейской части РФ снизить переработку из-за сложностей с вывозом продукции, сообщает Reuters со ссылкой на участников рынка (перевод — The Moscow Times).

По их данным, в результате удара БПЛА ‌на терминале в Усть-Луге была повреждена железнодорожная эстакада для выгрузки нефтепродуктов из цистерн, и терминал «Усть-Луга Ойл» в среду прекратил прием объёмов, поступающих в том числе с НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (Кинеф), «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС), Московского и Рязанского заводов. Ранее, 22 марта, удару беспилотников подвергся соседний порт Приморск.

«Приморск с понедельника не берет дизтопливо, Усть-Луга — со среды остановила прием бензина и мазута. Через несколько дней придется снижать переработку до минимума, а дальше — вплоть до остановки», — рассказал источник Reuters на одном из НПЗ в Европейской части РФ.

Терминал в Усть-Луге — один из основных ‌в РФ узлов для экспортной перевалки топлива пропускной способностью 30 миллионов ‌тонн в год, в том числе темных нефтепродуктов — 19 миллионов тонн. Фактическая поставка мазута за 2025 год на терминал составила около 18 миллионов тонн, из которых свыше 14 миллионов тонн приходится на указанные выше НПЗ, по оценке трейдеров.

По их данным, повреждение экспортной инфраструктуры на ‌Балтике, препятствующее вывозу мазута, является наибольшей проблемой для российских НПЗ. «Бензин и дизтопливо еще как-то можем дополнительно распихать по внутреннему рынку, но мазут — огромная проблема», — отметил один из источников в отрасли.

Источники говорят, что поставляющие топливо на экспорт через Усть-Лугу НПЗ срочно принялись за ‌поиски альтернативных направлений вывоза темных нефтепродуктов, а также начали оптимизировать схему переработки или снижать загрузку.

Суммарная переработка нефти на Кинефе, ЯНОСе, Московском НПЗ и Рязанской НПК, по данным трейдеров, составляет около 55 миллионов тонн.

Мазут, производство которого на перечисленных НПЗ составляет от 18% до 35% от объема перерабатываемой нефти, не находит спроса ‌внутри РФ, поэтому заводам приходится его экспортировать, тогда как автобензин почти полностью потребляет внутренний рынок, дизтопливо — около двух третей.

Для НПЗ невывоз мазута грозит остановкой работы, при этом если снизить его выпуск за счёт уменьшения переработки, то пропорционально упадёт выпуск автобензина, что нежелательно в период сезонного роста спроса на продукт, отмечают источники.

Они сообщили, что сейчас НПЗ рассматривают комплекс антикризисных мер, чтобы справиться с потоком мазута.

«В этой ситуации мазут — запирающий продукт. Считаем, как изменить выхода темных (нефтепродуктов) до минимума. Максимально направим в битум, в бункерное топливо, на ТЭЦ. Смотрим другие порты, куда можно быстро перенаправить темные. Придется понижать переработку и до предела нагружать вторичные (мощности)», — сообщил источник на НПЗ.

Сроки восстановления приема нефтепродуктов на терминале в Усть-Луге пока неизвестны.

При этом один из поставщиков мазута в порт — НПЗ Кинеф — сам подвергся атаке БПЛА 26 марта и может сократить переработку на какое-то время, что отчасти сгладит дефицит пропускных мощностей для перевалки мазута.

Однако, по оценке источника, быстро перенаправить объемы мазута в другие порты всё ‌равно будет непросто: терминалов, сопоставимых по мощности с Усть-Лугой, на северо-западе нет, а поставки в удаленные порты увеличивают сроки оборачиваемости цистерн — ‌потребуется дополнительный парк вагонов и пропускная способность железной дороги.

Терминал «Усть-Луга Ойл» имеет четыре двухсторонние железнодорожные эстакады, три из которых предназначены для слива мазута и вакуумного газойля. Эстакады способны обеспечивать одновременную выгрузку 526 вагоно-цистерн. Резервуарный парк терминала рассчитан на хранение 960 тысяч кубометров ‌нефтепродуктов. Для перевалки топлива на танкеры дедвейтом до 300 тысяч тонн построены три причала.

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