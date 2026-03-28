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Как Китай забыл Карла Маркса

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  • 28.03.2026, 16:08
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Как Китай забыл Карла Маркса

Китайская экономика функционирует за счет эксплуатации труда.

Китай, совершивший однин из самых впечатляющих экономических рывков в истории, сталкивается с нарастающим дисбалансом. Успех промышленности все чаще обеспечивается за счет снижения доходов работников, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Еще в 1980-х партийный функционер Дэн Лицюнь предупреждал, что частный бизнес может начать извлекать чрезмерную выгоду из труда рабочих. Тогда его опасения проигнорировали, однако сегодня статистика частично подтверждает эти прогнозы. Доля оплаты труда в реальном секторе экономики снизилась с 21% в 1987 году до 15% в 2023-м.

Несмотря на общий рост доходов и снижения уровня бедности, китайские рабочие заметно уступают в распределении доходов государству и бизнесу. В промышленности ситуация еще показательнее, доля зарплат в объеме производства упала с 6,3% в 1992 году до 3,3% в 2024-м.

Эксперты отмечают, что именно низкие зарплаты стали основой конкурентоспособности Китая. Они позволяют удерживать цены на экспорт и наращивать инвестиции в инфраструктуру и производство. Однако у этой модели есть обратная сторона — слабый внутренний спрос, дефляционное давление и зависимость от внешних рынков.

Проблему усугубляет государственная политика. На протяжении десятилетий власти ограничивали рост зарплат, устанавливая верхние пределы их увеличения. При этом минимальная зарплата остается сравнительно низкой, а доходы госслужащих росли быстрее, чем в частном секторе.

В результате Китай оказался в ситуации, когда производственные мощности значительно опережают потребление. Страна обеспечивает около 35% мирового промышленного производства, но на ее долю приходится лишь 11% глобального потребления.

Экономисты предупреждают, что без роста доходов населения и стимулирования внутреннего спроса дисбаланс будет усиливаться. Это может привести к усилению торговых конфликтов и (дальнейшему экономическому спаду https://charter97.org/ru/news/2026/3/20/677686/).

По мнению аналитиков, для устойчивого развития Китаю придется пересмотреть модель роста — в сторону повышения зарплат, расширения социальной защиты и укрепления среднего класса.

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