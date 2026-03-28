Белоруска начала бизнес в Минске, потом развила в Тбилиси, а сейчас продает 1 28.03.2026, 16:17

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Фото: onliner

Что за он и сколько стоит.

Белоруска Полина еще в Минске работала как мастер, занимающийся окрашиванием и стрижкой кудрявых волос. Позже она организовала целую команду и открыла салон. Но не на родине, а в Тбилиси, куда Полина переехала, пишет «Зеркало».

Сейчас грузинский бизнес, как сообщила в Threads сама владелица, продается. Но не потому что провалился: белoруска уезжает в Польшу к супругу и больше не может вести дела лично.

Полина рассказала, что ее муж — поляк, поэтому она переезжает из Грузии в Польшу и, соответственно, продает бизнес.

— Я создала очень красивое место которое очень любят кудрявые люди Тбилиси, это салон Kudzierki, я очень хочу найти того кто продолжит дело! Нишевый бизнес, мастера, клиенты, обучение, компетенции, бренд, интерьер, косметика — все это достанется вам, — написала белoруска.

Цена бизнеса — 18 тысяч долларов. Но у Полины есть одно условие: важно сохранить специализацию салона.

— Очень хочется, чтобы все наработанное за 3,5 года, было не зря, — призналась она, добавив в комментариях, что предоставит бизнес-план и все детали по запросу лично для тех, кто заинтересуется покупкой.

Мастерицы, объединенные под брендом Kudzierki, также работают в Минске (раньше существовал и салон) и Варшаве. Однако сейчас открыто место только в Тбилиси.

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