Rolls-Royce создал яхтенный внедорожник мечты 4 28.03.2026, 16:23

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Всего четыре автомобиля в мире — каждый символизирует одну из сторон света.

Rolls-Royce вновь обращается к морской тематике, на этот раз в рамках лимитированной версии внедорожника Cullinan. Новинка получила название Cullinan Yachting и вдохновлена миром яхт. Всего будут построены четыре таких автомобиля, каждый символизирует одну из сторон света, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Каждое авто имеет уникальный экстерьер, отражающий направление: Север — светло-голубой, ассоциирующийся с холодными водами; Юг — арабский синий, символ теплых морей; Восток — темно-бирюзовый, передающий спокойствие и таинственность глубоких вод; Запад — сапфирово-металлический, напоминающий штормовое небо над океаном. Все автомобили украшены красно-белой полосой Twin Coachline и компасным мотивом на крыльях.

Интерьер также выполнен с особой тщательностью. Панели приборов и откидные столики заднего ряда украшены ручными изображениями волн, а дерево — открытая пористая тиковая древесина, привычная для палуб яхт. Кожа Arctic White с синими акцентами, вставки на сиденьях повторяют узор морских канатов, созданный мастером с личной связью с Королевским флотом Великобритании.

Особое внимание уделено потолку Starlight Headliner, имитирующему карты ветров Средиземного моря с изменением яркости, отражающим воздушные потоки.

Эта серия продолжает традицию Rolls-Royce по созданию уникальных, почти художественных автомобилей, где каждая деталь продумана до мельчайших нюансов.

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