«Всего четыре таких корабля» 1 28.03.2026, 22:40

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Авиаэксперт объяснил, как Украине удалось уничтожить судно ФСБ.

В ночь на 25 марта в Ленинградской области России Силы обороны поразили боевой ледокол «Пурга» – судно службы ФСБ. Теперь у россиян таких кораблей осталось только три.

Для такой операции украинские бойцы могли применить самолет определенного типа. Об этом «24 Каналу» рассказал украинский авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что маршрут его полета также был выбран неслучайно.

Как удалось уничтожить судно ФСБ?

Авиационный эксперт объяснил, что для поражения российского судна Украина использовала легкомоторный самолет, который нес бомбу, весом 250 килограммов. Интересно, что эту авиацию можно отнести к категории «собери сам», а его стоимость – 30 – 35 тысяч долларов.

По его словам, для полета на самолет нужно было установить примерно 100 – 120 литров горючего, ведь он летел на низких высотах.

- Вероятнее всего, он летел вдоль границы Беларуси и России, где нет ПВО. Белорусы уже говорили, что слышали его и видели, но ничего не могли сделать. Россияне же решили говорить, что он летел через Польшу, Литву и Латвию, – отметил Криволап.

Он добавил, что преимущественно судно «Пурга» использовали российские пограничники и ФСБшники, чтобы плавать ближе к Северному полюсу и ломать лед. Однако хоть корабль является патрульным, он имеет возможность тянуть на себе вертолет. Таким образом оккупанты пытаются повысить свои возможности возле стран Балтии и в Баренцевом море.

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