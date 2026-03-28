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Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле

  • 28.03.2026, 16:41
  • 2,892
Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле

Впереди длинные выходные.

В этом году Радуница (по календарю православной конфессии) выпадает на 21 апреля (вторник). В связи с этим понедельник, 20 апреля, тоже выходной. Его отработаем в субботу, 25 апреля.

Таким образом, отдыхать будем четыре дня — с 18 по 21 апреля. Вместе с тем, организации с учетом специфики производства вправе перенести рабочий день (20 апреля) на другую субботу.

Кроме того, 30 апреля (четверг) — предпраздничный рабочий день (накануне Праздника труда, 1 мая), рабочее время сокращается на 1 час.

Если же вы работаете, например, на 0,5 ставки, то в предпраздничный день ваше рабочее время сокращается не на целый час, а пропорционально — на 30 минут, сообщает Минтруда и соцзащиты.

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