«Лукашенко трясется за свою шкуру»8
- 28.03.2026, 22:12
- 22,610
ВСУ напугали диктатора.
В Беларуси планируется строительство еще одной пограничной заставы на границе с Украиной.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:
«Ни украинцы, ни литовцы, ни поляки никаких казарм на границе не строят. Они строят заборы, минные поля и противотанковые рвы».
«Вся эта возня возле границ - отмывание бюджета. Средства идут на карман тех, кто за это отвечает. Всё разворовывается при этой хунте».
«Если он думает, что эта «коробочка» его спасет, то он просто дурачок».
«Вот скажите, а зачем погранзаставе 6,5 га территории?»
«Синекопытный, трясись не трясись за свою шкуру, но ответки придут за все твои преступления против белорусов и страны Беларусь. Белорусы тебя ненавидят люто, за твою продажность, предательство, за воровство, шкурность, рвачество, мозаичной психоз, за твою дурь, за твое убожество. Будь готов. Время придет».