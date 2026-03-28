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«Лукашенко трясется за свою шкуру»

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  • 28.03.2026, 22:12
  • 22,610
«Лукашенко трясется за свою шкуру»

ВСУ напугали диктатора.

В Беларуси планируется строительство еще одной пограничной заставы на границе с Украиной.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Ни украинцы, ни литовцы, ни поляки никаких казарм на границе не строят. Они строят заборы, минные поля и противотанковые рвы».

«Вся эта возня возле границ - отмывание бюджета. Средства идут на карман тех, кто за это отвечает. Всё разворовывается при этой хунте».

«Если он думает, что эта «коробочка» его спасет, то он просто дурачок».

«Вот скажите, а зачем погранзаставе 6,5 га территории?»

«Синекопытный, трясись не трясись за свою шкуру, но ответки придут за все твои преступления против белорусов и страны Беларусь. Белорусы тебя ненавидят люто, за твою продажность, предательство, за воровство, шкурность, рвачество, мозаичной психоз, за твою дурь, за твое убожество. Будь готов. Время придет».

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