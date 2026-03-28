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Украина и Катар заключили 10-летнее соглашение о партнерстве в оборонной сфере

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  • 28.03.2026, 17:13
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Украина и Катар заключили 10-летнее соглашение о партнерстве в оборонной сфере

Что предусматривает соглашение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Катар договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет.

Зеленский проинформировал в Telegram, что встретился в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамином бин Хамадом Аль Тани. Также на встрече присутствовал катарский премьер-министр Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани.

По словам украинского президента, стороны обсудили вопросы защиты жизни в обеих странах и заключили соглашение о проектах в оборонной индустрии.

- Обсудили вопросы, как обеспечить больше защиты жизни в наших странах, и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет. По окончании встречи начальники наших генеральных штабов подписали соответствующее соглашение, которое предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание сопроизводств и технологические партнерства между компаниями, - рассказал глава украинского государства.

Также он добавил, что проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине, постоянных атаках России и тесном сотрудничестве Москвы с иранским режимом.

«Нам важно усиливать ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров», - резюмировал Зеленский.

Через несколько минут после сообщения Зеленского, пост разместил секретарь СНБО Рустем Умеров. Он подтвердил, что было заключено соглашение и рассказал некоторые детали.

По его словам, соглашение формирует рамку для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, в частности в направлении противодействия современным воздушным угрозам и усиления возможностей защиты.

«Документ также предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения по безопасности», - сообщил секретарь СНБО.

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