«В эти выходные все пришли за клубникой» 1 28.03.2026, 17:23

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Почем первые весенние ягоды и фрукты на минской Комаровке?

На Комаровском рынке в Минске подешевела клубника и появилась первая черемша. Подробнее о весеннем ассортименте и подготовке к Радунице — в материале «Минск-Новостей».

В эти выходные на прилавках рынка появилось множество фруктов. Их стоимость заметно снизилась. Яблоки и груши здесь можно найти от 2,9 и 4,5 рубля соответственно. Долгожданная и востребованная клубника уже продается по 13,9 за килограмм. Более крупные и сладкие ягоды обойдутся в 19 рублей. Виноград стоит от 7,9 до 17,5 рубля за кило, пол-литровый стаканчик черники — в среднем 12 рублей, а голубика стоит около 25 рублей за тот же объем.

Сладкие апельсины продают от 6,9 до 19,9 рубля за кило, мандарины — от восьми рублей. На одном из самых больших прилавков представлены экзотические фрукты: здесь можно найти драконий фрукт за 19,9, крупную голубику и «самолетные» ананасы.

— «Самолетный» — это не про сорт. Это означает, что ананасы доставлялись по воздуху, на самолете. Благодаря быстрой доставке покупатели получают максимально свежий продукт, — объяснила продавщица Виктория.

И добавила, что с приходом весны многие стремятся восполнить запас витаминов. Часто берут крупные помело — как с прилавка, так и в уже упакованном виде. На рынке представлены помело разных сортов и вкусов. Стоимость составляет от 9,9 рубля за кило.

А вот с овощами ситуация складывается более оптимистично. Цены на картофель и морковь снизились до рубля за килограмм. Свекла стоит от 1,5, лук — от 1,5 до 3,5. Белокочанная капуста — от 1,2, молодая — около 5,9.

Цены на помидоры остаются относительно высокими — на уровне конца февраля: 8−15 рублей за килограмм. Огурцы стоят 5,9−9,9, перец — от 7,9, кабачки — около 12,9.

— Честно говоря, спрос на картофель, морковь и лук снизился. Сейчас в овощном отделе покупателей стало меньше, — рассказала продавец Татьяна. — Не знаю, с чем это связано: возможно, с началом фруктового сезона или тем, что люди еще не доели зимние запасы. Продукция у меня от частного поставщика из агрогородка Михановичи, ассортимент хороший, выбор есть, но, видимо, в эти выходные все пришли за клубникой.

Вместе с тем на прилавках появилась свежая зелень. На Комаровке можно найти укроп и петрушку от 1,5 рубля за 100 граммов, руколу — за 5,9, кинзу — за 4,9 и популярную черемшу — от двух до пяти рублей в зависимости от размера пучка.

— С приходом тепла людям хочется чего-то легкого и полезного, — рассказал продавец Станислав. — Мы привезли много свежей зелени из Брестской области.

Важным событием для минчан остается предстоящая Радуница. Продавцы Комаровского рынка уже подготовили несколько рядов с искусственными цветами и поминальной атрибутикой. Однако такие цветы наносят вред почве, окружающей среде и здоровью человека, поэтому специалисты здравоохранения не рекомендуют их использовать. Тем не менее минчане по-прежнему следуют традициям, а спрос, как известно, рождает предложение.

— К Радунице мы стараемся привозить разные виды искусственных цветов и букетов, но в небольших количествах. Выбираем цветы, максимально похожие на настоящие: это лаванда, тюльпаны, ландыши. В остальное время специализируемся на живых растениях в горшках и семенах, — рассказала продавщица Елена.

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