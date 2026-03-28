Глава МИД Польши: Тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве 2 28.03.2026, 17:38

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Премьер-министр Венгрии саботирует ЕС.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приравнял поддержку Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии к помощи России.

Такое мнение Сикорский высказал в социальной сети Х.

По словам главы польской дипломатии, Москва поддерживает Орбана, потому что тот саботирует Европейский Союз, блокирует санкции и финансирование для Украины.

«Итак, тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Это на самом деле так просто», – констатировал

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