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В авто почетного консула Беларуси в европейское стране нашли пистолет

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  • 28.03.2026, 17:47
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В авто почетного консула Беларуси в европейское стране нашли пистолет

Он попытался объяснить инцидент.

На днях в Черногории на пограничном переходе задержали гражданина Боснии и Герцеговины, в автомобиле которого нашли пистолет. Машина принадлежит почетному консульству Беларуси в Боснии и Герцеговине Неделько Элек.

Как сообщает «Зеркало», сам дипломат объяснил балканской службе «Радио Свобода», что произошло.

Инцидент произошел вечером 26 марта на погранпереходе «Щепан Поле». Как сообщили в черногорской полиции, за рулем автомобиля Audi A8 находился 44-летний житель Сараево. Во время досмотра в багажнике, в дорожной сумке под одеждой, обнаружили пистолет Glock 45 с магазином и 17 патронами.

В полиции также заявили, что задержанный относится к категории «иностранных оперативно интересных лиц». После обнаружения оружия его задержали, а дело передали в прокуратуру.

Прокурор распорядился лишить мужчину свободы по подозрению в совершении уголовного преступления — незаконного хранения и ношения оружия и взрывчатых веществ. Сам пистолет и боеприпасы были временно изъяты.

Почетный консул Беларуси в Боснии и Герцеговине Неделько Элек подтвердил, что задержанный — его водитель. Он настаивает, что нарушения по сути нет.

«Человек работает, у него есть пистолет, у него есть разрешение и на хранение, и на ношение. Ничего незаконного не найдено», — заявил он.

По словам консула, проблема в том, что водитель не задекларировал оружие при въезде в Черногорию: «Он не сообщил об этом при въезде в Черногорию, зато сообщил при выезде, сказал, что у него есть пистолет. Тогда его задержали, сейчас он у судьи по делам о мелких правонарушениях, вероятно, отделается штрафом».

Окончательное решение по делу будут принимать судебные органы Черногории.

Напомним, первое почетное консульство Беларуси в Боснии и Герцеговине (в городе Пале) открыли в 2020 году, возглавил его Неделько Элек.

Считается человеком, близким к экс-президенту Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милораду Додику. Когда тот еще руководил регионом, посещал с ним Беларусь в 2024 году.

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