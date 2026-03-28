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В Сеть попал тест для быстрой проверки внимания и работы мозга

11
  • 28.03.2026, 18:02
  • 6,986
В Сеть попал тест для быстрой проверки внимания и работы мозга

Испытайте себя.

На первый взгляд задача кажется простой и не требует особых усилий. Нужно всего лишь сосчитать круги на изображении. Но ограничение по времени делает её куда сложнее. За 10 секунд взгляд легко пропускает детали или начинает путаться. Именно в такие моменты проявляется реальная скорость обработки информации, отмечает «Вокруг света».

Проверьте себя и узнайте, насколько внимателен ваш мозг прямо сейчас.

Сколько кругов насчитали? Напишите в комментариях.

Написать комментарий 11

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