В Сеть попал тест для быстрой проверки внимания и работы мозга 11 28.03.2026, 18:02

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Испытайте себя.

На первый взгляд задача кажется простой и не требует особых усилий. Нужно всего лишь сосчитать круги на изображении. Но ограничение по времени делает её куда сложнее. За 10 секунд взгляд легко пропускает детали или начинает путаться. Именно в такие моменты проявляется реальная скорость обработки информации, отмечает «Вокруг света».

Проверьте себя и узнайте, насколько внимателен ваш мозг прямо сейчас.

Сколько кругов насчитали? Напишите в комментариях.

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