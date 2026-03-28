«Каждая секунда на счету» 2 28.03.2026, 18:11

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Пилот из Германии рассказал о вылетах по сопровождению российских самолетов.

Военные летчики из Германии все чаще поднимаются в воздух для перехвата российских самолетов у восточных границ НАТО. Об этом BILD рассказал пилот бундесвера, который несет службу на базе Мальборк в Польше недалеко от Калининградской области.

По его словам, тревога объявляется регулярно, а на вылет отводятся считаные минуты.

«Как только прозвенит звонок, каждая секунда на счету. Мы надеваем жилеты, хватаем шлемы и бежим к машинам, которые отвезут нас к самолету. Мы запрыгиваем в самолет, наземный персонал все готовит, закрывает кабину и вытаскивает предохранительные штифты из ракет», — рассказал пилот.

Уже в воздухе становится известно задание: как правило, речь идет о российских военных самолетах с выключенными транспондерами, которые приближаются к воздушному пространству НАТО.

«Конечно, видишь и вооружение, которое у россиян на борту. В такой ситуации нужно уметь действовать гибко. Мы подлетаем, смотрим, что они делают, какое-то время летим рядом с ними. У меня всегда в голове: мы все люди, и россияне тоже. Но в конечном счете это всего лишь нажатие кнопки. И ракета уже летит», — отметил пилот.

По информации BILD, на восточном фланге НАТО происходит около 40 подобных вылетов в месяц.

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