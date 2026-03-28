закрыть
8 июля 2026, среда, 4:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Каждая секунда на счету»

2
  • 28.03.2026, 18:11
  • 4,936
«Каждая секунда на счету»

Пилот из Германии рассказал о вылетах по сопровождению российских самолетов.

Военные летчики из Германии все чаще поднимаются в воздух для перехвата российских самолетов у восточных границ НАТО. Об этом BILD рассказал пилот бундесвера, который несет службу на базе Мальборк в Польше недалеко от Калининградской области.

По его словам, тревога объявляется регулярно, а на вылет отводятся считаные минуты.

«Как только прозвенит звонок, каждая секунда на счету. Мы надеваем жилеты, хватаем шлемы и бежим к машинам, которые отвезут нас к самолету. Мы запрыгиваем в самолет, наземный персонал все готовит, закрывает кабину и вытаскивает предохранительные штифты из ракет», — рассказал пилот.

Уже в воздухе становится известно задание: как правило, речь идет о российских военных самолетах с выключенными транспондерами, которые приближаются к воздушному пространству НАТО.

«Конечно, видишь и вооружение, которое у россиян на борту. В такой ситуации нужно уметь действовать гибко. Мы подлетаем, смотрим, что они делают, какое-то время летим рядом с ними. У меня всегда в голове: мы все люди, и россияне тоже. Но в конечном счете это всего лишь нажатие кнопки. И ракета уже летит», — отметил пилот.

По информации BILD, на восточном фланге НАТО происходит около 40 подобных вылетов в месяц.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский