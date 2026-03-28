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Стал известен состав судей, которые будут решать вопрос о выдаче ордера на арест Лукашенко

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  • 28.03.2026, 18:19
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Стал известен состав судей, которые будут решать вопрос о выдаче ордера на арест Лукашенко

В состав коллегии вошли три судьи.

Стал известен состав палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС), которая будет рассматривать ситуацию в Беларуси, включая вопрос о возможной выдаче ордеров.

Об этом рассказала в Facebook белорусская юрист Екатерина Дейкало.

Судьи МУС, которые будут рассматривать дело Беларуси: (слева направо) Рене Алапини-Гансу, Сокоро Флорес Лиера, Юлия Моток. Фото : Ekaterina Deikalo / Facebook

В состав коллегии вошли три судьи: Юлия Моток (Румыния), Рене Алапини-Гансу (Бенин) и Сокоро Флорес Лиера (Мексика). Коллегия полностью состоит из женщин.

Юлия Моток имеет значительный опыт в международном праве: до назначения в МУС она около десяти лет работала судьей Европейского суда по правам человека, ранее – в Конституционном суде Румынии. Также она занимала различные должности в системе ООН, в том числе была специальным докладчиком по Демократической Республике Конго и по вопросам генетики и прав человека. Моток – доктор права и профессор, преподавала в ряде университетов.

Рене Алапини-Гансу – второй вице-президент МУС. До работы в суде она 12 лет была связана с Африканской комиссией по правам человека, которую в определенный период возглавляла. Она также занималась вопросами правосудия после геноцида в Руанде и работала в различных структурах ООН. В 2011 году была избрана в Постоянную палату третейского суда в Гааге. В своей стране она инициировала законодательные изменения в области прав женщин и преподавала уголовное право.

Алапини-Гансу участвовала в принятии решений по ряду громких международных дел, в том числе по конфликту в Грузии 2008 года. В 2024 году российский суд выдал ордер на ее арест.

Сокоро Флорес Лиера – карьерная дипломат, работавшая в системе Министерства иностранных дел Мексики. Она занимала должность постоянного представителя страны при ООН в Женеве и участвовала в процессе создания Международного уголовного суда. Также она представляла интересы Мексики в Международном Суде ООН по делу Avena против США, которое касалось нарушения прав мексиканских граждан, приговоренных к смертной казни.

Именно эта коллегия будет принимать решения в рамках рассмотрения дела. Как отмечает Екатерина Дейкало, сам процесс В МУС важен тем, что делает более прозрачным то, кто и как принимает ключевые решения в международном правосудии.

Напомним, в 2024 году Литва передала в Международный уголовный суд доказательства преступлений Лукашенко против белорусов.

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