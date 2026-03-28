Количество платников в белорусских вузах будет вдвое меньше, чем бюджетников 1 28.03.2026, 18:40

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Пять лет назад их было почти поровну.

В 2026 году белорусские вузы примут около 49,1 тысячи студентов. Из них около 33,1 тысячи — «на бюджет» (с обязательным распределением), и только 16 тысяч — «на платные отделения».

В этом году в Беларуси набирают на 5,8 тысячи студентов меньше, чем в 2021‑ м (тогда было 54,9 тысячи).

Количество бюджетников при этом растёт из года в год. С 27,8 тысячи в 2021 году оно увеличилось до 33,1 тысячи в 2026 году. То есть за пять лет их стало на 3,3 тысячи больше.

А вот количество платников ежегодно резко сокращается: властям не нравится, когда студент после обучения может сам выбирать, где работать.

В 2021‑ м на платные отделения набирали 27,1 тысячи человек — почти столько же, сколько и «на бюджет». А план набора на 2026 год — всего 16 тысяч платников.

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