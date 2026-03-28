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Зеленский договорился о дизеле для Украины во время визита на Ближний Восток

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  • 28.03.2026, 18:57
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Зеленский договорился о дизеле для Украины во время визита на Ближний Восток

Минимум на один год.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита на Ближний Восток договорился о поставках дизеля для Украины минимум на один год.

Об этом глава государства сказал во время общения с прессой.

По словам Зеленского, Украина поставила себе две задачи и обе она выполнила.

«Мне нужно было договориться, дальше это уже вопрос НАК «Нафтогаза», что в случае дефицита и сильного вызова в мире, как обеспечить, например, дизелем страну. Я вчера договорился о дизеле как минимум на год. Вот. И дальше это вопрос уже нашей компании и компаний местных», - сказал украинский президент.

Также он сообщил, что резервы горючего в Украине были пустыми. Причины, почему страна не пополняла их - это удары РФ с начала войны, а также долговременные контракты, которые имеют украинские компании, частный сектор или «Укрнафта».

«То есть наши резервы в контрактах. Но когда есть вызовы, есть дефицит, это может работать, а может замедляться. Поэтому нужны долговременные договоренности с энергетическими странами, я бы так сказал. Именно об этом мы и договариваемся», - пояснил Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что на сегодня Силы обороны Украины обеспечивает топливом на все 100%.

«У нас приоритет - армия, мы понимаем четкий объем, сколько у нас поставки. У нас поставки всего дизеля и бензина на все государство, включая армию, где-то 700 тысяч тонн в месяц. Мы примерно понимаем объемы - где-то примерно около восьми, там 7,2-7,4 млн тонн в год. В принципе, мы понимаем как это обеспечивать», - резюмировал он.

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