Минчанин развернул странную деятельность на оживленном проспекте

Минчанин развернул странную деятельность на оживленном проспекте3
- 28.03.2026, 19:17
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Видеофакт.
В Минске милиция разбирается в инциденте на проспекте Дзержинского, где мужчина выходил на проезжую часть и пытался останавливать автомобили, создавая опасную ситуацию на дороге.
По данным столичной милиции, нарушение было выявлено «в ходе мониторинга интернета». Силовики обнаружили видеозапись, на которой мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, выходит на дорогу и пытается остановить проезжающий транспорт.
При этом информация о происшествии поступила в милицию еще до появления видео в сети — ее подтвердили очевидцы.
Сотрудники отдела внутренних дел Московского района задержали 39-летнего жителя Минска. На место также выезжала скорая помощь, мужчину доставили в медицинское учреждение.