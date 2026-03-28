закрыть
8 июля 2026, среда, 5:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанин развернул странную деятельность на оживленном проспекте

3
  • 28.03.2026, 19:17
  • 8,232
Минчанин развернул странную деятельность на оживленном проспекте

Видеофакт.

В Минске милиция разбирается в инциденте на проспекте Дзержинского, где мужчина выходил на проезжую часть и пытался останавливать автомобили, создавая опасную ситуацию на дороге.

По данным столичной милиции, нарушение было выявлено «в ходе мониторинга интернета». Силовики обнаружили видеозапись, на которой мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, выходит на дорогу и пытается остановить проезжающий транспорт.

При этом информация о происшествии поступила в милицию еще до появления видео в сети — ее подтвердили очевидцы.

Сотрудники отдела внутренних дел Московского района задержали 39-летнего жителя Минска. На место также выезжала скорая помощь, мужчину доставили в медицинское учреждение.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский