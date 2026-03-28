Минчанин развернул странную деятельность на оживленном проспекте 3 28.03.2026, 19:17

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Видеофакт.

В Минске милиция разбирается в инциденте на проспекте Дзержинского, где мужчина выходил на проезжую часть и пытался останавливать автомобили, создавая опасную ситуацию на дороге.

По данным столичной милиции, нарушение было выявлено «в ходе мониторинга интернета». Силовики обнаружили видеозапись, на которой мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, выходит на дорогу и пытается остановить проезжающий транспорт.

При этом информация о происшествии поступила в милицию еще до появления видео в сети — ее подтвердили очевидцы.

Сотрудники отдела внутренних дел Московского района задержали 39-летнего жителя Минска. На место также выезжала скорая помощь, мужчину доставили в медицинское учреждение.

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