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Синоптики дали новый «аномальный» прогноз на апрель в Беларуси

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  • 28.03.2026, 19:39
  • 20,702
Синоптики дали новый «аномальный» прогноз на апрель в Беларуси

Снег отменяется.

Согласно прогнозу ECMWF (Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды), резкое похолодание в Беларуси в первые дни апреля переносится на середину первой декады. Да и его интенсивность теперь под вопросом. А это значит, что и снега может не быть вовсе.

Но на этом аномальные новости все же не заканчиваются: вместо чрезвычайного холода в Беларуси установится погода с температурой выше нормы.

Прямо в эти дни города Беларуси бьют очередные рекорды тепла. Среди лидеров — Брагин (+18.4 °С). Всего же суточные рекорды были зафиксированы на 10 метеостанциях:

Березинский заповедник +15.7 (+14.8, 2015)

Витебск +17.0 (+15.0, 1973)

Езерище +15.4 (+14.7, 2007)

Костюковичи +17.6 (+17.0, 2020)

Могилев +16.5 (+16.2, 1992)

Мстиславль +16.5 (+15.6, 2020)

Октябрьский +17.7 (+17.4, 1992)

Орша +16.3 (+14.6, 2020)

Сенно +16.0 (+15.0, 1973)

Борисов +16.5 (+15.7, 1973)

Тем временем атмосферные явления на юге от Беларуси готовят для страны еще немного тепла и влаги.

«Южнее Беларуси сейчас мы наблюдаем два высотных циклона, которые отчетливо прослеживаются и в приземном слое», — сообщил «Метеовайб».

Один из них — тот самый, что принес аномальные ливни в пустыни, а сегодня заливает Дагестан.

«Этот вихрь будет поглощен более глубоким черноморским циклоном. В метеорологии это называется эффектом Фудзивары — явлением, когда два циклона объединяются в один», — рассказал синоптик белорусского метеорологического канала.

Именно по его периферии в начале недели на территорию Беларуси с юго-востока устремится теплая и более влажная воздушная масса.

«Возрастет вероятность дождей, особенно по западу и югу страны. В то же время холодная ложбина над Европой не пустит это тепло на запад», — рассказал эксперт.

В результате, по данным модели ECMWF, осадки в начале недели по западной половине Беларуси могут быть более интенсивными. А в первые дни апреля кратковременные дожди с возможными грозами наиболее вероятны по югу страны.

«К тому же к середине недели тепло может распространиться на большую часть страны и вероятность прогрева до +15…+20 °С увеличится», — спрогнозировал «Метеовайб».

А пока вот сводка погоды на воскресенье, понедельник и вторник от Белгидромета:

29 марта, воскресенье, будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура ночью +1..+7°С (местами 0..-2°С), днем +12..+18°С.

30 марта, понедельник: облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, днем кое-где грозы. Температура ночью +2..+8°С, днем +10..+17°С (местами +8..+9°С).

31 марта, вторник: облачно. Временами дождь. Температура ночью +5..+7°С, днем +8..+10°С. Не жарко.

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