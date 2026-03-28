Зеленский встретился с украинской командой экспертов в Катаре 28.03.2026, 19:55

2,548

Уже есть конкретные решения.

Сегодня, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинской командой экспертов, которая работает в Катаре, и заслушал их доклад о ситуации безопасности и результатах сотрудничества.

Специалисты уже оценили возможности страны по отражению воздушных угроз и предложили конкретные решения для усиления защиты неба.

- Команда украинских экспертов работает в Катаре, где делится нашим опытом и экспертизой. Я встретился сегодня с нашей командой, заслушал подробный доклад об их работе. Важно, что наши специалисты уже провели комплексную оценку ситуации безопасности, оценили способности Катара для отражения воздушных угроз и наработали конкретные, практические решения для усиления защиты неба, — рассказал Зеленский в телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что украинская работа получила высокую оценку на высшем уровне руководства Катара.

- Во время встречи с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани для меня было принципиально важно лично услышать такую высокую оценку работы наших ребят и искреннюю благодарность за их консультации. Это подтверждает, что украинский опыт сегодня является действительно востребованным и эффективным, — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что ключевым вызовом для региона остаются ракетные и дроновые атаки.

- Удары баллистикой и дронами — это сейчас здесь, в регионе, самый большой вызов для безопасности. И если против баллистических ракет эффективно работают преимущественно системы противовоздушной обороны, то в борьбе с дронами Украина смогла наработать другие решения — значительно более дешевые, более гибкие и одновременно эффективные. Они уже доказали свою результативность в противодействии различным типам беспилотников, — пояснил глава государства.

Именно поэтому, по его словам, украинский опыт вызывает интерес у партнеров.

- Мы видим реальную заинтересованность Катара в нашем опыте, ведь эти решения уже прошли проверку в условиях войны и показали, что могут эффективно работать даже против сложных угроз, — добавил президент.

Глава государства подчеркнул готовность Украины к долгосрочному партнерству.

- Украина всегда открыта к тому, чтобы делиться своей экспертизой и помогать тем странам, которые, в свою очередь, могут помочь нам укреплять собственную защиту. И сейчас мы видим готовность Катара к долгосрочному сотрудничеству в различных направлениях — от безопасности до технологий, — отметил Владимир Зеленский.

Отдельно он отметил важность стабильности в регионе и совместного противодействия угрозам.

- Чрезвычайно важно восстановить стабильность в регионе, чтобы люди не страдали от террористических иранских ударов. Мы поддерживаем подход, при котором страны помогают друг другу, ведь именно так формируется более сильная глобальная безопасность. Чем больше взаимной поддержки, тем больше безопасности в мире, — резюмировал президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com