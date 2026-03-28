Десантный корабль и тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток

Десантный корабль и тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток15
- 28.03.2026, 20:19
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Судно насчитывает 3500 моряков и морских пехотинцев.
В пятницу, 27 марта, американские морпехи прибыли на Ближний Восток на десантном корабле, который насчитывает тысячи солдат.
Об этом сообщило Центральное командование США на Ближнем Востоке в соцсети Х.
«Моряки и морские пехотинцы США на борту десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта», - говорится в публикации.
В командовании отметили, что этот корабль класса «Америка» является флагманом десантной группы «Tripoli» 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты.
Судно насчитывает около 3500 моряков и морских пехотинцев, а также имеет транспортную и ударную авиацию, десантные и тактические средства.