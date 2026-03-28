закрыть
8 июля 2026, среда, 5:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Десантный корабль и тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток

15
  • 28.03.2026, 20:19
  • 4,522
Десантный корабль и тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток

Судно насчитывает 3500 моряков и морских пехотинцев.

В пятницу, 27 марта, американские морпехи прибыли на Ближний Восток на десантном корабле, который насчитывает тысячи солдат.

Об этом сообщило Центральное командование США на Ближнем Востоке в соцсети Х.

«Моряки и морские пехотинцы США на борту десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта», - говорится в публикации.

В командовании отметили, что этот корабль класса «Америка» является флагманом десантной группы «Tripoli» 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты.

Судно насчитывает около 3500 моряков и морских пехотинцев, а также имеет транспортную и ударную авиацию, десантные и тактические средства.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский