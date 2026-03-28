В Варшаве белорусы празднуют День Воли 3 28.03.2026, 20:26

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Во время марша белорусы несли флаг длиной 330 метров.

Сегодня, 28 марта, с 16:00 по польскому времени (с 18:00 по белорусскому) белорусы в Варшаве собрались на площади Трех Крестов. Оттуда они пошли шествием на Замковую площадь, где запланированы митинг и ярмарка по случаю Дня Воли, сообщает «Белсат».

В 16 часов начался сбор на площади Трех Крестов — около костела святого Александра. Это место знакомо белорусским католикам: здесь проводят службы специально для белорусов.

Участники марша вышли с плакатами с требованием освободить политзаключенных Никиту Емельянова, Александра Францкевича, Любовь Резанович, Владимира Гундара и других узников совести.

С площади Трех Крестов шествие, в котором приняли участие несколько сотен человек, прошло по варшавскому Новому Свету до Замковой площади.

Во время марша белорусы растянули флаг длиной 330 метров.

Вечером на Замковой площади планируются большой концерт белорусских музыкантов, а также праздничная ярмарка с работами белорусских мастеров, книгами и драниками от политзаключенных.

Перед участниками митинга выступят музыканты. Анонсированы выступления группы Shuma и Вольного хора.

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