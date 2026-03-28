Страны-соседки Беларуси переходят на летнее время 6 28.03.2026, 20:46

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Белорусы стрелки часов не переводят.

В ночь на 29 марта стрелки часов будут переведены на час вперед. На летнее время перейдут страны ЕС, Украина, ряд стран в мире.

Разницы во времени между Минском и Киевом, Вильнюсом, Ригой и Таллином не будет. С Варшавой и Берлином разница во времени будет составлять час.

С переходом на летнее время в Европе, многие могут не замечать изменения, полагаясь на телефоны или умные часы. Однако некоторые страны мира живут по своим собственным правилам, создавая неожиданные временные «аномалии» для путешественников, сообщает Euronews.

Например, большая часть Испании географически находится в зоне UTC+0, но с 1942 года живет по Центральноевропейскому времени (UTC+1) из-за решения Франсиско Франко. В 2013 году парламентская комиссия рекомендовала вернуть страну в «правильный» часовой пояс, однако изменения до сих пор не произошло.

В других странах ситуация еще более экзотична: Китай, покрывающий пять географических зон времени, официально использует только Пекинское время (UTC+8), а в Непале действует уникальный 45-минутный сдвиг (UTC+5:45). Мальдивские курорты часто вводят «отдельное время» для удобства туристов, сдвигая часы на час вперед.

Сложности с часовыми поясами встречаются и в Австралии, где каждая территория сама решает, переходить ли на летнее время. В США, например, Аризона и Гавайи не переходят на летнее время, а жители Самоа теперь живут на день вперед по отношению к Американскому Самоа, несмотря на расстояние всего в 200 км, чтобы синхронизироваться с Австралией и Новой Зеландией.

Беларусь не переводит стрелки часов на летнее и зимнее время. С 2011 года страна круглый год живет по постоянному времени, соответствующему часовому поясу UTC+3.

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