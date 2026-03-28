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Дагестан уходит под воду

  • 28.03.2026, 20:57
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Дагестан уходит под воду

В регионе сильные ливни, стихия снесла железнодорожный мост.

В Дагестане из-за сильных дождей произошло масштабное наводнение, которое привело к обвалу железнодорожного моста. Движение поездов в регионе частично остановлено, а десятки домов оказались под водой.

В Махачкале из-за непогоды уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают росСМИ.

Сильные дожди накрыли регион еще с вечера пятницы и вызвали подтопление десятков населенных пунктов. В Махачкале вода затопила жилые дома и прилегающие территории – местами уровень воды достигал 1,5 метра.

По данным спасателей, в городе было подтоплено около 20 частных домов, а также несколько автомобилей и дворов. Из опасных зон эвакуировали более 80 человек, среди которых дети, еще нескольких жителей удалось спасти. На фоне ухудшения ситуации в Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации.

Из-за непогоды также произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии – без света остались десятки населенных пунктов в нескольких районах Дагестана. Причиной стали повреждения линий электропередач из-за подтопления и коротких замыканий.

Как сообщают местные власти, обвал произошел 28 марта из-за обильных осадков на перегоне Хасавюрт – Кадиюрт. В результате стихии были разрушены два пролета моста, а еще один мост на этом же участке подвергся частичной деформации. Из-за этого движение в направлении Чечни временно прекращено.

Кроме того, из-за подтопления железнодорожных станций Тарки и Манас движение поездов на этих направлениях также остановлено. Власти отмечают, что ситуация остается сложной, а восстановление инфраструктуры потребует времени.

Синоптики предупреждают, что дожди продлятся как минимум до 29 марта, что может осложнить ликвидацию последствий непогоды.

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