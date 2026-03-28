Крупнейшие перебои в истории: ВСУ раскрыли детали ударов по нефтяным портам РФ 13 28.03.2026, 21:11

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Силы беспилотных систем бьют по «самому уязвимому элементу» врага.

Силы беспилотных систем ВСУ вызвали крупнейшие в новейшей истории РФ перебои в поставках нефтепродуктов. Успешные атаки на порты и НПЗ разрывают логистические цепи врага.

По данным СБС, ключевыми целями операций стали порты Приморск и Усть-Луга. Через эти узлы Россия отгружает морем до 50% своей экспортной нефти.

Вместе с Киришским и Ярославским НПЗ они формируют единую инфраструктурную сеть, которая сейчас оказалась под угрозой.

В СБС отмечают, что после ограничения маршрута через нефтепровод «Дружба» это направление стало для Кремля критическим, поскольку через него проходит почти 30% всей российской добычи.

«Поражение НПЗ и портовой инфраструктуры разрывает эту цепь. Меньше переработки, более сложная логистика, а значит - перегрузка других узлов», - отмечают в ведомстве.

Из-за дефицита логистических мощностей нефть начинает накапливаться, что создает критическое давление на всю систему агрессора.

По прогнозам военных, длительное воздействие на эти объекты заставит Россию законсервировать часть скважин.

«Белые ночи становятся черными. СБС превращают главный ресурс РФ в ее самый уязвимый элемент», - подчеркнули в Силах беспилотных систем.

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