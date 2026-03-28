закрыть
8 июля 2026, среда, 5:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Три захватывающих фильма, которые затягивают с первых минут

3
  • 28.03.2026, 21:16
  • 9,398
Три захватывающих фильма, которые затягивают с первых минут

Они идеально подойдут для просмотра в выходные.

Пожалуй, каждому знакомо ощущение, когда так и хочется окунуться в интересную, увлекательную историю, которая захватывает с первых минут, но выбрать действительно стоящий фильм бывает непросто. Поэтому «24 Канал» собрал подборку фильмов. Эти ленты держат в напряжении до финальных титров.

«Электрический штат»

Это американский научно-фантастический приключенческий фильм режиссеров Энтони и Джо Руссо, снят по сценарию Кристофера Маркуса и Стивена Макфили.

Премьера ленты состоялась в феврале 2025 год. В центре сюжета – осиротевшая девушка-подросток, которая отправляется на поиски давно пропавшего брата вместе с загадочным роботом, контрабандистом и его остроумным помощником. Фильм прекрасно подойдет для тех, кто любит простые, линейные истории с качественной графикой и динамичным сюжетом.

«Наркоз»

Еще один интересный американский фильм, высокорейтинговая лента 2007 года под названием «Наркоз». Она идеально подойдет для тех, кто любит неожиданные финалы.

Оригинальная задумка и резкие сюжетные повороты точно не дадут заскучать, а общая атмосфера понравится ценителям напряженных и несколько жутких историй.

«Непрощенная»

Фильм «Непрощенная» (2021) – это лента режиссера Норы Финкшайт по сценарию Питера Крейга, снята по мотивам британского мини-сериала «Непрощенные» (2009).

В центре истории – женщина, которую сыграла Сандра Буллок, пытающаяся наладить свою жизнь после выхода из тюрьмы. Это сильная драматическая роль и глубокая история о вине, прощении и втором шансе.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский