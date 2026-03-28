Три захватывающих фильма, которые затягивают с первых минут 3 28.03.2026, 21:16

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Они идеально подойдут для просмотра в выходные.

Пожалуй, каждому знакомо ощущение, когда так и хочется окунуться в интересную, увлекательную историю, которая захватывает с первых минут, но выбрать действительно стоящий фильм бывает непросто. Поэтому «24 Канал» собрал подборку фильмов. Эти ленты держат в напряжении до финальных титров.

«Электрический штат»

Это американский научно-фантастический приключенческий фильм режиссеров Энтони и Джо Руссо, снят по сценарию Кристофера Маркуса и Стивена Макфили.

Премьера ленты состоялась в феврале 2025 год. В центре сюжета – осиротевшая девушка-подросток, которая отправляется на поиски давно пропавшего брата вместе с загадочным роботом, контрабандистом и его остроумным помощником. Фильм прекрасно подойдет для тех, кто любит простые, линейные истории с качественной графикой и динамичным сюжетом.

«Наркоз»

Еще один интересный американский фильм, высокорейтинговая лента 2007 года под названием «Наркоз». Она идеально подойдет для тех, кто любит неожиданные финалы.

Оригинальная задумка и резкие сюжетные повороты точно не дадут заскучать, а общая атмосфера понравится ценителям напряженных и несколько жутких историй.

«Непрощенная»

Фильм «Непрощенная» (2021) – это лента режиссера Норы Финкшайт по сценарию Питера Крейга, снята по мотивам британского мини-сериала «Непрощенные» (2009).

В центре истории – женщина, которую сыграла Сандра Буллок, пытающаяся наладить свою жизнь после выхода из тюрьмы. Это сильная драматическая роль и глубокая история о вине, прощении и втором шансе.

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