«Усатый нашел повод поднять цены на топливо» 28.03.2026, 21:27

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Белорусы остро отреагировали на подорожание бензина.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях остро отреагировали на новость о том, что в Беларуси резко дорожает бензин.

Приводим некоторые из них:

«Наконец-то, а то я уже испугался. Все дорожает, а про топливо и забыли. Белорусское экономическое чудо-юдо живо».

«Вот оно! Понеслась».

«Вырастет цена на логистику, а значит на все товары».

«Как будто у лукошизоидов хоть раз бензин дешевел от падения цен на нефть. Смешно слушать этих ушлёпков уже».

«Эй, ублюдок усатый, ты нефть у Путина задёшево берёшь! Скажи, что пытаешься выкрутиться. Вилы скоро получишь!»

«Эта усатая тварь нашла повод поднять цены на топливо. На этих 7 копейках она не остановится».

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