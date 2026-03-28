«Усатый нашел повод поднять цены на топливо»
- 28.03.2026, 21:27
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Белорусы остро отреагировали на подорожание бензина.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях остро отреагировали на новость о том, что в Беларуси резко дорожает бензин.
Приводим некоторые из них:
«Наконец-то, а то я уже испугался. Все дорожает, а про топливо и забыли. Белорусское экономическое чудо-юдо живо».
«Вот оно! Понеслась».
«Вырастет цена на логистику, а значит на все товары».
«Как будто у лукошизоидов хоть раз бензин дешевел от падения цен на нефть. Смешно слушать этих ушлёпков уже».
«Эй, ублюдок усатый, ты нефть у Путина задёшево берёшь! Скажи, что пытаешься выкрутиться. Вилы скоро получишь!»
«Эта усатая тварь нашла повод поднять цены на топливо. На этих 7 копейках она не остановится».