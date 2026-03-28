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Украинский бизнес взимает компенсации с «Нафтана», «Беларуськалия» и других компаний

  • 28.03.2026, 21:54
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Украинский бизнес взимает компенсации с «Нафтана», «Беларуськалия» и других компаний

Речь идет про миллионы долларов.

Суд в Харькове обязал взыскать компенсации в размере более 9 миллионов долларов с 58 российских и 7 белорусских компаний в пользу бизнеса из Донецка. Сообщается, что из-за финансирования ими российской агрессии против Украины предприниматели потеряли свои активы.

Пострадавшими считаются два бизнесмена из Донецка. Как сообщает «Радыё Свабода», изначально они подали иск против российского «Газпрома», а после как соответчиков добавили другие российские компании, а также 7 белорусских предприятий.

Представителей фирм в Беларуси и РФ приглашали на судебный процесс при помощи публикации соответствующего объявления, но те они не участвовали. Также им не направлялись судебные повестки.

Кроме компенсации убытка, с каждого предприятия требуют заплатить в бюджет Украины более 16 тысяч гривен судебных издержек (по курсу на 28 марта 2026-го это около 360 долларов).

Формально решение можно обжаловать до 6 апреля, но непонятно, как именно будет выполняться решение Харьковского суда и как донецкие бизнесмены будут пытаться получить компенсации в свою пользу. Вероятно, чтобы добиться этого, им придется обращаться в международные инстанции. Это может быть международный Реестр ущерба в Гааге или Европейский суд по правам человека.

Что потеряли украинские бизнесмены и какие компании должны отвечать

Сообщается, что предприниматели потеряли в Донецке и Макеевке, которые оккупировала Россия, две компании – юридическую и производственную, завод цемента и других строительных смесей. Общий уставный капитал составлял 1 млн 170 тысяч гривен (около 30 тысяч долларов). Эти компании владели третьей, еще на 10 тысяч долларов.

Из-за российской оккупации их владельцы потеряли несколько сотен станков и оборудования, а также почти 1,5 тысячи квадратных метров промышленных помещений. Общий ущерб – более 9 миллионов долларов.

В числе соответчиков белoрусские компании:

- «Нафтан» (госпредприятие под руководством Государственного комитета по имуществу),

- «Беларуськалий» (контролирует правительство Беларуси),

- Экспортно-производственное предприятие «Беллесэкспорт» (контролирует Министерство лесного хозяйства),

- Иностранное ООО «Омск Карбон Могилев» (действует в СЭЗ «Могилев», учредитель – частная компания «Омск Карбон Групп Лимитед» (ОАЭ) в структуре российской ООО «Омсктехуглерод», также принадлежащей компании из ОАЭ),

- ООО «Реал-Агент» (частная фирма в Минске, занимающаяся иной деятельностью по предоставлению дополнительных коммерческих услуг),

- ООО «Содружество Транс-Агро» (логистическая компания в составе международной агропромышленной группы компаний «Содружество» с промышленными мощностями в Калининградской области),

- ООО «Транзит-авто 2003» (по открытым данным, владелец – Алексей Шведов. Против этого предприятия Украина ввела санкции за помощь российской армии. Компания также упоминалась в контексте деятельности, связанной с бизнес-интересами окружения, близкого к управлению делами Лукашенко).

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